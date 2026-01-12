Με το μπαταριοκίνητο μπορντουροψάλιδο HGE 18-50 της Kärcher, που διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή 180° και πρακτικό σάρωθρο υπολειμμάτων, το κλάδεμα των φρακτών, καθώς και άλλες εργασίες κλαδέματος στον κήπο ολοκληρώνονται με ευκολία και ασφάλεια. Με λεπίδα 50 cm που ακονίζεται με διαμάντι, επιτυγχάνεται φινίρισμα ακριβείας. Παράλληλα, με το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος, αποτρέπεται τυχόν εμπλοκή της λεπίδας. Αυτή η συσκευή είναι βολική στη χρήση χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό και την περιστρεφόμενη λαβή, χάρη στην οποία δεν κουράζονται τα χέρια και οι ώμοι σου όταν κόβεις κατακόρυφα. Επίσης, διαθέτει λειτουργία πριονίσματος που διευκολύνει την κοπή κλαδιών μεγαλύτερου πάχους, ενώ το ενσωματωμένο προστατευτικό λεπίδας προστατεύει τη λεπίδα από τις άκρες του κτιρίου. Το παρελκόμενο σάρωθρο διευκολύνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων, με αποτέλεσμα αυτά να μην παραμένουν πάνω στους θάμνους. Για την ασφάλειά σου, χάρη στο κύκλωμα ασφαλείας με χειρισμό με τα δύο χέρια, δεν επιτρέπεται η εκκίνηση της συσκευής ακούσια. Είναι συμβατό με τις μπαταρίες Kärcher 18 V και 2,5 Ah ή 5,0 Ah και διαθέτει μια οθόνη LCD όπου φαίνεται η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας ενώ κλαδεύεις τους φράκτες σου.