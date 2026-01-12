Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας HGE 18-50 Battery
Το μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 18-50 Battery επιτρέπει την εργασία με άνεση, ασφάλεια και ακρίβεια. Με περιστρεφόμενη λαβή 180° και πρακτικό σάρωθρο υπολειμμάτων.
Με το μπαταριοκίνητο μπορντουροψάλιδο HGE 18-50 της Kärcher, που διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή 180° και πρακτικό σάρωθρο υπολειμμάτων, το κλάδεμα των φρακτών, καθώς και άλλες εργασίες κλαδέματος στον κήπο ολοκληρώνονται με ευκολία και ασφάλεια. Με λεπίδα 50 cm που ακονίζεται με διαμάντι, επιτυγχάνεται φινίρισμα ακριβείας. Παράλληλα, με το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος, αποτρέπεται τυχόν εμπλοκή της λεπίδας. Αυτή η συσκευή είναι βολική στη χρήση χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό και την περιστρεφόμενη λαβή, χάρη στην οποία δεν κουράζονται τα χέρια και οι ώμοι σου όταν κόβεις κατακόρυφα. Επίσης, διαθέτει λειτουργία πριονίσματος που διευκολύνει την κοπή κλαδιών μεγαλύτερου πάχους, ενώ το ενσωματωμένο προστατευτικό λεπίδας προστατεύει τη λεπίδα από τις άκρες του κτιρίου. Το παρελκόμενο σάρωθρο διευκολύνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων, με αποτέλεσμα αυτά να μην παραμένουν πάνω στους θάμνους. Για την ασφάλειά σου, χάρη στο κύκλωμα ασφαλείας με χειρισμό με τα δύο χέρια, δεν επιτρέπεται η εκκίνηση της συσκευής ακούσια. Είναι συμβατό με τις μπαταρίες Kärcher 18 V και 2,5 Ah ή 5,0 Ah και διαθέτει μια οθόνη LCD όπου φαίνεται η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας ενώ κλαδεύεις τους φράκτες σου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβήΗ λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλά στάδια για να παρέχει μια άνετη θέση εργασίας.
Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτηΒολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.
Λειτουργία πριονίσματοςΙδιαίτερα πρακτικό για φράκτες με περιστασιακά παχύτερα κλαδιά.
Λεπίδα ακονισμένη με διαμάντι
- Η λεπίδα εξασφαλίζει ένα ακριβές αποτέλεσμα κοπής.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Για ευχάριστη και ασφαλή συγκράτηση κατά τη διάρκεια μακρύτερων περιόδων εργασίας.
Προστατευτικό ελέγχου
- Προστατεύει τη λεπίδα και αποτρέπει τη φθορά των κτιρίων και των δαπέδων.
- Με ενσωματωμένη ανάρτηση για πρακτική αποθήκευση στον τοίχο.
Κύκλωμα ασφαλείας 2 χεριών
- Ενάντια στην ακούσια εκκίνηση του μπορντουροψάλιδου.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Μήκος λεπίδας (cm)
|50
|Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια (mm)
|22
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα λεπίδας (Κοπές ανά λεπτό)
|2700
|Τύπος λεπίδας κοπής
|Διάτρητη, ακονισμένη με διαμάντι
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Ύψος θάμνου: 1 m, μονόπλευρη κοπή
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Προστατευτικό λεπίδας
- Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη
Εξοπλισμός
- Λαβή: περιστρεφόμενο
- Λειτουργία πριονίσματος
- Προστατευτικό ελέγχου
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Φράχτες, θάμνοι
- Θάμνοι