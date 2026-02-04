Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας HGE 18-50 set
Μπορντουροψάλιδο μπαταρίας HGE 18-50 set. Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής. Η περιστρεφόμενη χειρολαβή 180° και το σάρωθρο αποκομμάτων εξασφαλίζουν εύκολη κοπή μπορντούρας. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Όχι πια κουρασμένοι ώμοι και χέρια κατά την εργασία: Χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή 180°, το μπαταριοκίνητο μπορντουροψάλιδο HGE 18-50 παρέχει μια άνετη θέση εργασίας ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα όταν κάνετε κάθετες κοπές. Επιπλέον, διαθέτει πολλές πρακτικές λειτουργίες. Το σύστημα ασφαλείας με δύο χέρια εμποδίζει την εκκίνηση της συσκευής κατά λάθος. Η λειτουργία πριονίσματος κάνει το κόψιμο των παχύτερων κλαδιών εύκολο. Το σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος εξασφαλίζει ότι μπορείς να εργάζεσαι χωρίς διακοπές. Και το εξάρτημα σάρωσης μεταφέρει τα αποκόμματα μπορντούρας, τα οποία διαφορετικά θα έπεφταν στο φράκτη, ακριβώς στο έδαφος. Η λεπίδα του ψαλιδιού είναι διαμαντοτροχισμένη και συνεπώς αφήνει πίσω ακριβή αποτελέσματα κοπής. Το πρόσθετο προστατευτικό λεπίδας με ενσωματωμένο άνοιγμα όρθιας τοποθέτησης, προστατεύει τα κτίρια, τα δάπεδα και την ίδια την λεπίδα από ζημιές - και επιτρέπει στην συσκευή να κρεμαστεί στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. Μία μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στην συσκευασία.Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβήΗ λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλές αυξήσεις για να παρέχει άνετη θέση εργασίας.
Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτηΒολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.
Λειτουργία πριονίσματοςΙδιαίτερα πρακτικό για φράκτες με περιστασιακά παχύτερα κλαδιά.
Διαμαντοακονισμένη λεπίδα
- Η λεπίδα εξασφαλίζει ένα ακριβές αποτέλεσμα κοπής.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Για ευχάριστη και ασφαλή συγκράτηση κατά τη διάρκεια μακρύτερων περιόδων εργασίας.
Προστατευτικό ελέγχου
- Προστατεύει τη λεπίδα και αποτρέπει τη φθορά των κτιρίων και των δαπέδων.
- Με ενσωματωμένη ανάρτηση για πρακτική αποθήκευση στον τοίχο.
Κύκλωμα ασφαλείας 2 χεριών
- Ενάντια στην ακούσια εκκίνηση του μπορντουροψάλιδου.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Μήκος λεπίδας (cm)
|50
|Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια (mm)
|22
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Ταχύτητα λεπίδας (Κοπές ανά λεπτό)
|2700
|Τύπος λεπίδας κοπής
|Διάτρητη, ακονισμένη με διαμάντι
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 83
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Ύψος θάμνου: 1 m, μονόπλευρη κοπή
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Προστατευτικό λεπίδας
- Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη
Εξοπλισμός
- Λαβή: περιστρεφόμενο
- Λειτουργία πριονίσματος
- Προστατευτικό ελέγχου
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
Πεδία εφαρμογής
- Φράχτες, θάμνοι
- Θάμνοι