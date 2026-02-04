Όχι πια κουρασμένοι ώμοι και χέρια κατά την εργασία: Χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή 180°, το μπαταριοκίνητο μπορντουροψάλιδο HGE 18-50 παρέχει μια άνετη θέση εργασίας ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα όταν κάνετε κάθετες κοπές. Επιπλέον, διαθέτει πολλές πρακτικές λειτουργίες. Το σύστημα ασφαλείας με δύο χέρια εμποδίζει την εκκίνηση της συσκευής κατά λάθος. Η λειτουργία πριονίσματος κάνει το κόψιμο των παχύτερων κλαδιών εύκολο. Το σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος εξασφαλίζει ότι μπορείς να εργάζεσαι χωρίς διακοπές. Και το εξάρτημα σάρωσης μεταφέρει τα αποκόμματα μπορντούρας, τα οποία διαφορετικά θα έπεφταν στο φράκτη, ακριβώς στο έδαφος. Η λεπίδα του ψαλιδιού είναι διαμαντοτροχισμένη και συνεπώς αφήνει πίσω ακριβή αποτελέσματα κοπής. Το πρόσθετο προστατευτικό λεπίδας με ενσωματωμένο άνοιγμα όρθιας τοποθέτησης, προστατεύει τα κτίρια, τα δάπεδα και την ίδια την λεπίδα από ζημιές - και επιτρέπει στην συσκευή να κρεμαστεί στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. Μία μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στην συσκευασία.Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.