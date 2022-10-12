ΔΟΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Καλές δονήσεις! Οι δονήσεις κάνουν τον καθαρισμό ακόμα πιο διεξοδικό! Οι λείες επιφάνειες βρέχονται σε ελάχιστο χρόνο και η βρωμιά υποχωρεί. Ο τζαμοκαθαριστής φροντίζει για τα υπόλοιπα και απλώς αναρροφά το μείγμα βρωμιάς.

KV 4 Car

Οι επίμονοι ρύποι υποχωρούν με δονήσεις - χωρίς τρίψιμο

icon_arrow

Το τέλειο συμπλήρωμα για τον τζαμοκαθαριστή

KV 4 Banner

Καθαριότητα χωρίς γραμμές με 2 βήματα

KV 4

Καθάρισε

Η αυτόματη ύγρανση του πανιού σκουπίσματος σημαίνει ότι η επιφάνεια μπορεί να σκουπιστεί χωρίς επιπλέον ψεκασμό.

Absaugen

Σκούπισε

Στη συνέχεια, σκούπισε το βρώμικο νερό με το τζαμοκαθαριστή. Μόλις ολοκληρώθηκε.

Wasseraustrag

Πλεονέκτημα 1

Αυτόματη παροχή νερού: η αυτόματη ύγρανση του πανιού σκουπίσματος σημαίνει ότι οι γύρω επιφάνειες δεν βρέχονται. Τα χέρια και τα πατώματα παραμένουν στεγνά. Και επειδή δεν χρειάζεται ψεκασμός, εξοικονομείς και χρόνο.

Vibration

Πλεονέκτημα 2

Λειτουργία δονήσεων: ο καθαρισμός υποστηρίζεται από τεχνολογία δόνησης, κάτι το οποίο απαιτεί λιγότερο κόπο. Σύνεπώς, το κουραστικό τρίψιμο παραλείπεται.

Συστηματικός καθαρισμός επιφανειών

KV 4 multi-purpose cloths

Πανάκια πολλαπλών χρήσεων KV 4

Τα πανιά πολλαπλών χρήσεων καθιστούν το KV 4 ένα εργαλείο καθαρισμού για όλες τις λείες επιφάνειες και όχι μόνο για τα παράθυρα.

Soft cloth

Μαλακό πανάκι

Το μαλακό πανί αφήνει τις ευαίσθητες επιφάνειες λαμπερές.

Scrubbing cloth

Πανάκι καθαρισμού

Το πανί καθαρισμού αφαιρεί τους επίμονους ρύπους από στιβαρές επιφάνειες.

Tile cloth

Πανάκι πλακιδίων

Το πανί πλακιδίων εξασφαλίζει καθαριότητα ακόμη και στις ρωγμές.

Χαρακτηριστικά

vorreinigung

Αποτελεσματικός προ-καθαρισμός

Ένας τέλειος συνδυασμός δονήσεων και αυτόματης ύγρανσης που κάνει τους ρύπους να υποχωρούν.

Bedienung

Έξυπνη χρήση

Με το δεξί κουμπί ξεκινά η ύγρανση, με το αριστερό οι δονήσεις. Είναι τόσο εύκολο!

Οι ρύποι εξαφανίζονται! Σε όλες τις λείες επιφάνειες!

KV 4 Kitchen
 
KV 4 Table
 
KV 4 Bath
 
Window
 
Bathroom
 
Kitchen
 