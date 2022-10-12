ΔΟΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
Καλές δονήσεις! Οι δονήσεις κάνουν τον καθαρισμό ακόμα πιο διεξοδικό! Οι λείες επιφάνειες βρέχονται σε ελάχιστο χρόνο και η βρωμιά υποχωρεί. Ο τζαμοκαθαριστής φροντίζει για τα υπόλοιπα και απλώς αναρροφά το μείγμα βρωμιάς.
Οι επίμονοι ρύποι υποχωρούν με δονήσεις - χωρίς τρίψιμο
Το τέλειο συμπλήρωμα για τον τζαμοκαθαριστή
Καθαριότητα χωρίς γραμμές με 2 βήματα
Καθάρισε
Η αυτόματη ύγρανση του πανιού σκουπίσματος σημαίνει ότι η επιφάνεια μπορεί να σκουπιστεί χωρίς επιπλέον ψεκασμό.
Σκούπισε
Στη συνέχεια, σκούπισε το βρώμικο νερό με το τζαμοκαθαριστή. Μόλις ολοκληρώθηκε.
Πλεονέκτημα 1
Αυτόματη παροχή νερού: η αυτόματη ύγρανση του πανιού σκουπίσματος σημαίνει ότι οι γύρω επιφάνειες δεν βρέχονται. Τα χέρια και τα πατώματα παραμένουν στεγνά. Και επειδή δεν χρειάζεται ψεκασμός, εξοικονομείς και χρόνο.
Πλεονέκτημα 2
Λειτουργία δονήσεων: ο καθαρισμός υποστηρίζεται από τεχνολογία δόνησης, κάτι το οποίο απαιτεί λιγότερο κόπο. Σύνεπώς, το κουραστικό τρίψιμο παραλείπεται.
Συστηματικός καθαρισμός επιφανειών
Πανάκια πολλαπλών χρήσεων KV 4
Τα πανιά πολλαπλών χρήσεων καθιστούν το KV 4 ένα εργαλείο καθαρισμού για όλες τις λείες επιφάνειες και όχι μόνο για τα παράθυρα.
Μαλακό πανάκι
Το μαλακό πανί αφήνει τις ευαίσθητες επιφάνειες λαμπερές.
Πανάκι καθαρισμού
Το πανί καθαρισμού αφαιρεί τους επίμονους ρύπους από στιβαρές επιφάνειες.
Πανάκι πλακιδίων
Το πανί πλακιδίων εξασφαλίζει καθαριότητα ακόμη και στις ρωγμές.
Χαρακτηριστικά
Αποτελεσματικός προ-καθαρισμός
Ένας τέλειος συνδυασμός δονήσεων και αυτόματης ύγρανσης που κάνει τους ρύπους να υποχωρούν.
Έξυπνη χρήση
Με το δεξί κουμπί ξεκινά η ύγρανση, με το αριστερό οι δονήσεις. Είναι τόσο εύκολο!