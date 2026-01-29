Ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 *EU
Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 αφαιρεί εύκολα λεκέδες και πιτσιλιές – χωρίς να χρειάζεται να σύρετε έναν κουβά τριγύρω ή να χρειάζεται τρίψιμο. Αφήνει τις επιφάνειες 20% πιο καθαρές από μια σφουγγαρίστρα.* Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: Περίπου. 20 λεπτά.
Αφαίρεση λεκέδων και πιτσιλιών – χωρίς να χρειάζεται κουβάς ή τρίψιμο. Αδύνατον; Ξανασκέψου το! Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 με τις δύο δεξαμενές της το καθιστά δυνατό – και οι συμβατικές σφουγγαρίστρες είναι περιττές. Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι βρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό ενώ οι συλλεγόμενοι ρύποι καταλήγουν στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Η συσκευή αφήνει τα δάπεδα έως και 20% πιο καθαρά από τις συμβατικές σφουγγαρίστρες*. Χάρη στο λεπτό σχήμα και την εύκαμπτη περιστρεφόμενη άρθρωση, η EWM 2 όχι μόνο φτάνει εύκολα κάτω από τα έπιπλα, αλλά εξοικονομεί επίσης χώρο αποθήκευσης. Ο χρόνος στεγνώματος δαπέδου είναι μόνο περίπου δύο λεπτά, καθιστώντας την απόλυτα κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων (π.χ. πλακάκια, παρκέ, laminate, PVC και βινύλιο). Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χρόνο λειτουργίας περίπου. 20 λεπτά. Αυτό σου επιτρέπει να καθαρίσεις επιφάνεια δαπέδου έως και 60 m² χρησιμοποιώντας τη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρεί πιτσιλίσματα και λεκέδεςΑντικαθιστά τον κλασικό κουβά με τη σφουγγαρίστρα Καθαρίζει μέχρι και τις άκρες.
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικόΣύστημα 2 κάδων: Συνεχής διαβροχή των κυλίνδρων από τον κάδο καθαρού νερού, ενώ παράλληλα οι ρύποι συλλέγονται στον κάδο ακάθαρτου νερού. Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο. Οι κύλινδροι πλένονται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή και κεφαλή δαπέδου με περιστρεφόμενη άρθρωσηΕύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από αντικείμενα. Απλή μεταφορά και άνετη χρήση χάρη στο μικρό βάρος του προϊόντος. Συμπαγής αποθήκευση.
Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα, όπως στεγανοποιημένα, λαδωμένα, κερωμένα παρκέ, δάπεδα από μελαμίνη, πλακάκια, δάπεδα από PVC και βινύλιο)
- Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας σημαίνουν ότι μπορείτε να πατήσετε στο δάπεδο ύστερα από περίπου 2 λεπτά.
- Ευρύ φάσμα χημικών προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας για όλους τους τύπους δαπέδων.
Περίπου 20 λεπτά της ζωής της ισχυρής μπαταρίας ιόντων λιθίου
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη εξάρτηση από πρίζες: δεν χρειάζεται να αλλάζετε πρίζες συνέχεια.
- Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Θέση στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Πρακτική αποθήκευση και στάθμευση της συσκευής και των ρολών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|120 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|περίπου 60
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|360
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|140
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Τάση μπαταρίας (V)
|7,2 - 7,4
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,5
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|περίπου 20
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* Η EWM 2 επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού από μια παραδοσιακή σφουγγαρίστρα με υφασμάτινο κάλυμμα δαπέδου στην κατηγορία δοκιμής "Wiping". Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα δοκιμών για την αποτελεσματικότητα καθαρισμού και τον καθαρισμό των άκρων.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 2 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Θέση στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Φορτιστής
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC