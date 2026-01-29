Αφαίρεση λεκέδων και πιτσιλιών – χωρίς να χρειάζεται κουβάς ή τρίψιμο. Αδύνατον; Ξανασκέψου το! Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 με τις δύο δεξαμενές της το καθιστά δυνατό – και οι συμβατικές σφουγγαρίστρες είναι περιττές. Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι βρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό ενώ οι συλλεγόμενοι ρύποι καταλήγουν στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Η συσκευή αφήνει τα δάπεδα έως και 20% πιο καθαρά από τις συμβατικές σφουγγαρίστρες*. Χάρη στο λεπτό σχήμα και την εύκαμπτη περιστρεφόμενη άρθρωση, η EWM 2 όχι μόνο φτάνει εύκολα κάτω από τα έπιπλα, αλλά εξοικονομεί επίσης χώρο αποθήκευσης. Ο χρόνος στεγνώματος δαπέδου είναι μόνο περίπου δύο λεπτά, καθιστώντας την απόλυτα κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων (π.χ. πλακάκια, παρκέ, laminate, PVC και βινύλιο). Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χρόνο λειτουργίας περίπου. 20 λεπτά. Αυτό σου επιτρέπει να καθαρίσεις επιφάνεια δαπέδου έως και 60 m² χρησιμοποιώντας τη συσκευή.