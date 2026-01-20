Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 3 Cordless
Η μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 3 Cordless αφαιρεί εύκολα τους λεκέδες και τους ξεραμένους υγρούς ρύπους – χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κουβά και χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο. Τα δάπεδα είναι 20% πιο καθαρά απ’ ό,τι με τη χρήση συμβατικής σφουγγαρίστρας*. Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας: Περίπου 20 λεπτά
Εύκολη αφαίρεση των λεκέδων και των ξεραμένων υγρών ρύπων μέχρι την άκρη χωρίς τη χρήση κουβά και χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο; Χάρη στη μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 3 Cordless με τις δύο δεξαμενές είναι εφικτό – πες αντίο στη συμβατική σφουγγαρίστρα. Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι διαβρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό, ενώ οι ρύποι που συλλέγονται καταλήγουν στη δεξαμενή του ακάθαρτου νερού. Η συσκευή αφήνει τα δάπεδα έως και 20% πιο καθαρά σε σχέση με τις συμβατικές σφουγγαρίστρες*. Χάρη στη λεπτή της σχεδίαση και τον ευέλικτο περιστρεφόμενο σύνδεσμο, η FC 3 Cordless όχι απλά φτάνει με ευκολία κάτω από έπιπλα, αλλά συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου. Ο χρόνος στεγνώματος του δαπέδου υπολογίζεται σε μόλις 2 λεπτά, γεγονός που καθιστά τη συσκευή ιδανική για χρήση σε όλους τους τύπους σκληρού δαπέδου (π.χ. πλακάκια, παρκέ, laminate, PVC και βινύλιο). Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπει τη λειτουργία για περίπου 20 λεπτά, χρόνος που επαρκεί για τον καθαρισμό μιας επιφάνειας 60 τ.μ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρεί πιτσιλίσματα και λεκέδεςΑντικαθιστά τον κλασικό κουβά με τη σφουγγαρίστρα Καθαρίζει μέχρι και τις άκρες.
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικόΣύστημα 2 κάδων: Συνεχής διαβροχή των κυλίνδρων από τον κάδο καθαρού νερού, ενώ παράλληλα οι ρύποι συλλέγονται στον κάδο ακάθαρτου νερού. Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο. Οι κύλινδροι πλένονται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή και κεφαλή δαπέδου με περιστρεφόμενη άρθρωσηΕύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από αντικείμενα. Απλή μεταφορά και άνετη χρήση χάρη στο μικρό βάρος του προϊόντος. Συμπαγής αποθήκευση.
Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα, όπως στεγανοποιημένα, λαδωμένα, κερωμένα παρκέ, δάπεδα από μελαμίνη, πλακάκια, δάπεδα από PVC και βινύλιο)
- Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας σημαίνουν ότι μπορείτε να πατήσετε στο δάπεδο ύστερα από περίπου 2 λεπτά.
- Ευρύ φάσμα χημικών προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας για όλους τους τύπους δαπέδων.
Περίπου 20 λεπτά της ζωής της ισχυρής μπαταρίας ιόντων λιθίου
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη εξάρτηση από πρίζες: δεν χρειάζεται να αλλάζετε πρίζες συνέχεια.
- Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Θέση στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Πρακτική αποθήκευση και στάθμευση της συσκευής και των ρολών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|περίπου 60
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|360
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|140
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Τάση μπαταρίας (V)
|7,2
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,5
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|περίπου 20
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* Η μηχανή καθαρισμού δαπέδου της Kärcher επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σφουγγάρισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 2 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Θέση στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Φορτιστής
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Στεγανά σκληρά δάπεδα, όπως δάπεδα παρκέ, δάπεδα laminate, δάπεδα από φελλό, πέτρα, λινοτάπητα και PVC
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού
Απολύμανση με τις μηχανές καθαρισμού της Kärcher
Από το πάτωμα στο σπίτι σου, μέχρι το δάπεδο της μικρής επιχείρησής σου, η Kärcher έχει τις επιλογές που χρειάζεσαι!
Χωρίς κουβάδες και βρώμικα νερά, με προηγμένη τεχνολογία και σε συνδυασμό με το ειδικό απολυμαντικό RM 732 της Kärcher, οι FC καθαρίζουν το πάτωμά σου, το φροντίζουν και το απολυμαίνουν*!
* Για να επιτευχθεί απολύμανση με τις FC πρέπει να έχει πρώτα εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του απολυμαντικού στο δάπεδο.
ΠΩΣ...;
1. Καθαρίζεις με FC
2. Ψεκάζεις με απολυμαντικό
3. Περιμένεις να δράσει (ή να στεγνώσει το δάπεδο)
4. Περνάς ξανά το δάπεδο με FC