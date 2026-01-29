Σκούπα ρομπότ με λειτουργία υγρού καθαρισμού RCV 3
Σκούπα ρομπότ RCV 3 με ακριβή πλοήγηση LiDAR και βολικό έλεγχο εφαρμογών. Καθαρίζει πλήρως αυτόνομα και συστηματικά χαλιά με χαμηλό πέλος και σκληρές επιφάνειες. Οι σκληρές επιφάνειες μπορούν επίσης να σκουπιστούν όταν είναι υγρές.
Περισσότερος χρόνος για τα ευχάριστα πράγματα στη ζωή: το έξυπνο ρομπότ καθαρισμού RCV 3 αναλαμβάνει τον καθαρισμό δαπέδου. Μόλις ξεκινήσει, το ρομπότ RCV 3 καθαρίζει συστηματικά και ανεξάρτητα τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά με χαμηλό πέλος. Οι ξηροί ρύποι μεταφέρονται αξιόπιστα στο ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων από την περιστρεφόμενη βούρτσα, την πλαϊνή βούρτσα για τις άκρες και τον ανεμιστήρα. Όπου χρειάζεται, το RCV 3 όχι μόνο σκουπίζει, αλλά μπορεί και να σφουγγαρίζει. Καθώς η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται, το RCV 3 μπορεί να φορτίζεται από μόνο του τακτικά και, αφού ολοκληρωθεί η εργασία, επιστρέφει πάντα στο σταθμό φόρτισης. Μέσω της εφαρμογής, το RCV 3 αποστέλλεται σε μια περιήγηση εξερεύνησης και θα δημιουργήσει αυτόματα έναν χάρτη των δωματίων ανιχνεύοντας το περιβάλλον (LiDAR). Μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένες παράμετροι καθαρισμού για κάθε δωμάτιο. Για παράδειγμα, ποια δωμάτια πρέπει να σκουπιστούν, να σφουγγαριστούν ή να μην καθαριστούν. Πρόσθετοι αισθητήρες αποτρέπουν την πτώση της συσκευής, για παράδειγμα, από τις σκάλες. Για εργασίες καθαρισμού, το RCV 3 μπορεί εύκολα να ξεκινήσει μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο ατομικό πρόγραμμα ή πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή. Εάν το ρομπότ καθαρισμού χρειάζεται βοήθεια, σε πολλές περιπτώσεις θα σας το πει μέσω φωνητικής εξόδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΣφουγγάρισμαΓια ακόμα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, το RCV 3 μπορεί επίσης να σφουγγαρίζει. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποίησε τη μονάδα σκουπίσματος με πανί μικροϊνών, γέμισε τη δεξαμενή καθαρού νερού και είσαι έτοιμος. Το ρομπότ καθαρισμού RCV 3 μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνό καθάρισμα, μόνο για σφουγγάρισμα ή και με τις δύο επιλογές μαζί στη λειτουργία συνδυασμένου καθαρισμού.
Ακριβής πλοήγησηΟι αισθητήρες LiDAR στο RCV 3 του επιτρέπουν να είναι πολύ ακριβής όταν καταγράφει τα δωμάτια και δημιουργούν λεπτομερή χαρτογράφηση για ασφαλή καθαρισμό. Με τη γρήγορη και στιβαρή πλοήγηση LiDAR, το RCV 3 σαρώνει τα δωμάτια και έτσι διαθέτει τους καλύτερους χάρτες για ασφαλή και αξιόπιστη πλοήγηση στα δωμάτια ακόμα και στο σκοτάδι.
Αισθητήρας πτώσηςΟι αισθητήρες πτώσης αποτρέπουν αξιόπιστα το RCV 3 από το να πέσει κάτω από σκαλοπάτια ή να πέσει. Οι αισθητήρες σαρώνουν το πάτωμα. Εάν εντοπιστεί μεγάλη πτώση, ο ελεγκτής λαμβάνει ένα σήμα που ενεργοποιεί το ρομπότ να γυρίσει.
Προστασία δεδομένων και ενημερώσεις
- Ως κατασκευαστής με έδρα τη Γερμανία, η Kärcher δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων και φροντίζει ιδιαίτερα να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σε αυτό το θέμα.
- Ολόκληρη η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής Home Robots στο smartphone σου και της ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας και σφουγγαρίστρας γίνεται μέσω cloud σε διακομιστές που βρίσκονται μόνο στη Γερμανία.
- Οι τακτικές ενημερώσεις βελτιώνουν και επεκτείνουν την απόδοση της ρομποτικής σκούπας και της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ασφάλεια του συστήματος ενημερώνεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προδιαγραφές.
Έξοδος φωνής
- Πάντα καλά ενημερωμένο: το RCV 3 χρησιμοποιεί έξοδο φωνής για να παρέχει σημαντικές πληροφορίες και να μοιράζεται την τρέχουσα κατάσταση.
- Εάν η ρομποτική σκούπα RCV 3 χρειάζεται βοήθεια ή σέρβις, σε πολλές περιπτώσεις θα σας το πει μέσω φωνητικής εξόδου.
Ελέγχεται εύκολα μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας WLAN
- Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει πολλές από τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν με τις μεμονωμένες προτιμήσεις.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείς να διαμορφώσεις το ρομπότ καθαρισμού RCV 3 και να το ελέγξεις από οποιαδήποτε τοποθεσία. Ακόμα κι αν δεν είσαι στο σπίτι.
- Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και μια οθόνη που δείχνει την τρέχουσα πρόοδο καθαρισμού είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής.
Ακριβής χαρτογράφηση με ευέλικτες επιλογές προσαρμογής
- Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει πολλούς χάρτες, π.χ. για πολλαπλούς ορόφους.
- Είναι δυνατό να ορίσεις ζώνες στις οποίες δεν θέλεις να πάει το ρομπότ και να καθαρίσει (π.χ. ξύστρα γάτας, χώροι παιχνιδιού σε παιδικά δωμάτια ή εμπόδια που το ρομπότ δεν μπορεί να παρακάμψει).
- Ορισμός επιλεγμένων περιοχών που πρόκειται να καθαριστούν πολλές φορές, να καθαριστούν με λειτουργία εντατικού καθαρισμού ή να σφουγγαριστούν με περισσότερο νερό.
Ρύθμιση των παραμέτρων καθαρισμού
- Ορισμός διαφορετικών παραμέτρων καθαρισμού στην εφαρμογή, για μεμονωμένες περιοχές δωματίων (π.χ. ισχύς αναρρόφησης ή όγκος νερού, αριθμός καθαρισμών ανά επιφάνεια).
Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- Μπορείς να προγραμματίσεις ώρες καθαρισμού και να δημιουργήσεις σχέδια καθαρισμού μέσω της εφαρμογής.
- Το RCV 3 ξεκινά ανεξάρτητα τα ταξίδια καθαρισμού βάσει προγραμματισμένων ημερομηνιών/ωρών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (min)
|230
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|3,2
|Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση (min)
|120
|Απόδοση περιοχής (εξαρτάται από τη λειτουργία καθαρισμού) (m²/h)
|85
|Κάδος απορριμμάτων (ml)
|500
|2 σε 1 κάδος απορριμάτων (ml)
|300
|2 σε 1 κάδος καθαρού νερού (ml)
|170
|Ισχύς αναρρόφησης (Pa)
|2500
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|67
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας (συμπεριλαμβανομένης της μονάδας σκουπίσματος και του πανιού σκουπίσματος) (kg)
|3,7
|Βάρος, σταθμός βάσης (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,9
|Ύψος ρομποτικής σκούπας (mm)
|94
|Διάμετρος ρομπότ (mm)
|350
|Διαστάσεις, σταθμός φόρτισης (Μ x Π x Υ) (mm)
|80 x 150 x 102
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα καθαρισμού
- Πλαϊνή βούρτσα: 2 x
- Φίλτρα: 2 x
- Εργαλείο καθαρισμού
- Μονάδα σκουπίσματος
- Πανί: 2 x
- Δοχείο απορριμμάτων 2-σε-1, συμπεριλαμβανομένου του δοχείου καθαρού νερού
- Κάδος απορριμμάτων
- Σταθμός φόρτισης
Εξοπλισμός
- Αυτόνομος καθαρισμός
- Αισθητήρας πτώσης
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
- Σύνδεση μέσω WLAN
- Smart υπηρεσίες/λειτουργίες στην εφαρμογή
- Έξοδος φωνής
- Σύστημα πλοήγησης με λέιζερ (LiDAR)
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη: δυνατότητα ρύθμισης περισσότερων του ενός χρονοδιακοπτών
- Λειτουργίες καθαρισμού: Ξηρό καθάρισμα/ Υγρό καθάρισμα/ Συνδυαστικό καθάρισμα (Υγρό και ξηρό)/ Αυτόματο σύστημα/ Σημείο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Σε χαλιά με χαμηλό πέλος