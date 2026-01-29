Περισσότερος χρόνος για τα ευχάριστα πράγματα στη ζωή: το έξυπνο ρομπότ καθαρισμού RCV 3 αναλαμβάνει τον καθαρισμό δαπέδου. Μόλις ξεκινήσει, το ρομπότ RCV 3 καθαρίζει συστηματικά και ανεξάρτητα τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά με χαμηλό πέλος. Οι ξηροί ρύποι μεταφέρονται αξιόπιστα στο ενσωματωμένο δοχείο απορριμμάτων από την περιστρεφόμενη βούρτσα, την πλαϊνή βούρτσα για τις άκρες και τον ανεμιστήρα. Όπου χρειάζεται, το RCV 3 όχι μόνο σκουπίζει, αλλά μπορεί και να σφουγγαρίζει. Καθώς η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται, το RCV 3 μπορεί να φορτίζεται από μόνο του τακτικά και, αφού ολοκληρωθεί η εργασία, επιστρέφει πάντα στο σταθμό φόρτισης. Μέσω της εφαρμογής, το RCV 3 αποστέλλεται σε μια περιήγηση εξερεύνησης και θα δημιουργήσει αυτόματα έναν χάρτη των δωματίων ανιχνεύοντας το περιβάλλον (LiDAR). Μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένες παράμετροι καθαρισμού για κάθε δωμάτιο. Για παράδειγμα, ποια δωμάτια πρέπει να σκουπιστούν, να σφουγγαριστούν ή να μην καθαριστούν. Πρόσθετοι αισθητήρες αποτρέπουν την πτώση της συσκευής, για παράδειγμα, από τις σκάλες. Για εργασίες καθαρισμού, το RCV 3 μπορεί εύκολα να ξεκινήσει μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο ατομικό πρόγραμμα ή πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή. Εάν το ρομπότ καθαρισμού χρειάζεται βοήθεια, σε πολλές περιπτώσεις θα σας το πει μέσω φωνητικής εξόδου.