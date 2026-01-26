Η ηλεκτρική σκούπα VC 2 της Kärcher εντυπωσιάζει με το υγιεινό και άνετο σύστημα φίλτρου: Η σακούλα μπορεί να αφαρεθεί εύκολα, χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη σκόνη. Αυτή η compact σκούπα αναρρόφησης προτείνεται για χρήση σε διαμερίσματα και μικρά σπίτια. Ιδανική για βαθύ καθαρισμό σκληρών δαπέδων και χαλιών. Το ακροφύσιο για γωνίες και η βούρτσα για τα έπιπλα κάνουν ακόμη πιο εύκολο τον καθαρισμό σε στενά σημεία και ευαίσθητες επιφάνειες. Ένα άλλο πλεονέκτημα της VC 2 είναι το φίλτρο HEPA, το οποίο φιλτράρει του ρύπους όπως η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξαρτημάτων, η αναρροφητική ισχύς και η πρακτική θέση parking κάνουν τη σκούπα αναρόφησης ακόμη πιο άνετη στη χρήση.