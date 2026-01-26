Η compact ηλεκτρική σκούπα VC 3 χωρίς σακούλα και με πολύ-κυκλωνική τεχνολογία, σου επιτρέπει να σκουπίζεις χωρίς σακούλα φίλτρου. Επίσης, έχεις οπτική επαφή με το διάφανο κάδο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείς με μια ματιά να δεις πότε ο κάδος χρειάζεται άδειεσμα. Επιπλέον, το σύστημα χωρίς σακούλα σε προστατεύει από δυσάρεστες οσμές, κάτι το οποίο όλοι, και όχι μόνο οι αλλεργικοί, μπορούν να εκτιμήσουν. Χάρη στην compact διάστασή της, η VC 3 είναι ιδανική για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών σε διαμερίσματα και μικρότερα σπίτια. Το ακροφύσιο για γωνίες και η βούρτσα επίπλων επιτρέπουν τον εις βάθος καθαρισμό στενών σημείων και ευαίσθητων επιφανειών καθώς και σκληρών δαπέδων και χαλιών. Άλλα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής σκούπας είναι το φίλτρο υγιεινής HEPA, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα γύρη ή άλλα σωματίδια που προκαλούν αλλεργίες και η πρακτική θέση στάθμευσης.