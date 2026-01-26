Σκούπα αναρρόφησης VC 3
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα VC 3. Εξοικονόμησε χρόνο χάρη στο ότι δεν χρειάζεται να αλλάζεις σακούλες φίλτρου και να αγοράζεις ανταλλακτικά με την VC 3 Premium με πολύ-κυκλωνική τεχνολογία.
Η compact ηλεκτρική σκούπα VC 3 χωρίς σακούλα και με πολύ-κυκλωνική τεχνολογία, σου επιτρέπει να σκουπίζεις χωρίς σακούλα φίλτρου. Επίσης, έχεις οπτική επαφή με το διάφανο κάδο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείς με μια ματιά να δεις πότε ο κάδος χρειάζεται άδειεσμα. Επιπλέον, το σύστημα χωρίς σακούλα σε προστατεύει από δυσάρεστες οσμές, κάτι το οποίο όλοι, και όχι μόνο οι αλλεργικοί, μπορούν να εκτιμήσουν. Χάρη στην compact διάστασή της, η VC 3 είναι ιδανική για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών σε διαμερίσματα και μικρότερα σπίτια. Το ακροφύσιο για γωνίες και η βούρτσα επίπλων επιτρέπουν τον εις βάθος καθαρισμό στενών σημείων και ευαίσθητων επιφανειών καθώς και σκληρών δαπέδων και χαλιών. Άλλα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής σκούπας είναι το φίλτρο υγιεινής HEPA, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα γύρη ή άλλα σωματίδια που προκαλούν αλλεργίες και η πρακτική θέση στάθμευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ-κυκλωνική τεχνολογίαΠεριορίζει την ανάγκη να αλλάζετε σε επαναλαμβανόμενη βάση τις σακούλες φίλτρου και να αγοράζετε ακριβά ανταλλακτικά Ο κάδος αποβλήτων μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό
Φίλτρο HEPAΑξιόπιστα φιλτράρει ρύπους όπως η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα. Καθαρός αέρας - για ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης.
Αποσπώμενο ακροφύσιο δαπέδουΕπιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.
Θέση στάθμευσης
- Γρήγορη και ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών του καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|700
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|7,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|0,9
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|76
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Μέταλλο
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Μαλακή βούρτσα σκόνης
Εξοπλισμός
- Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δαπέδου
- Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Αυτόματο μάζεμα καλωδίου
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Χαλιά
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Ευαίσθητες επιφάνειες