Σκούπα μπαταρίας VC Next Gen LEH
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγέςΖυγίζει μόλις 2,1 kg για εύκολο καθαρισμό – ακόμη και σε ψηλά σημεία ή σε σκάλες. Ελαφρύ σαν πούπουλο, με βάρος περίπου 1,3 kg σε λειτουργία φορητής σκούπας – ιδανικό για τον καθαρισμό επίπλων και δυσπρόσιτων σημείων. Απλός και διαισθητικός χειρισμός με κομψό σχεδιασμό.
Αρθρωτή σύνδεση 180° – για ευελιξία και ευκολία χειρισμούΑπόλυτη ευελιξία για γρήγορο και αποδοτικό καθαρισμό. Εύκολος χειρισμός γύρω από έπιπλα και βαθύς καθαρισμός σε δυσπρόσιτα σημεία. Επόμενο επίπεδο άνεσης και ευελιξίας.
Ισχύς HEPA για φιλτράρισμα άνω του 99,9Αναπνεύστε ελεύθερα: με το φίλτρο HEPA που διατηρεί τον αέρα του χώρου καθαρό και υγιεινό. Παγιδεύει το 99,9% των σωματιδίων (δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ιδανικό για άτομα με αλλεργίες. Για ένα υγιεινό και καθαρό σπίτι – χωρίς σκόνη και αλλεργιογόνα.
Αποτελεσματική σκούπα turbo
- Τεχνολογία ακροφυσίων δαπέδου τελευταίας γενιάς με ηλεκτρική κίνηση για απόλυτα καθαρό αποτέλεσμα σε κάθε τύπο δαπέδου.
- Η τέλεια σχεδιασμένη στεγανοποίηση εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και αποτελεσματική απομάκρυνση της βρωμιάς, ακόμα και της πιο επίμονης.
- Συλλέγει εύκολα τρίχες κατοικίδιων, σκόνη και χονδρόκοκκο ρύπο από χαλιά, σκληρά δάπεδα και ταπετσαρίες.
Κινητήρας BLDC υψηλής ταχύτητας – ισχυρός και ανθεκτικός
- Εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού χάρη στις υψηλές ταχύτητες και τη βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης.
- Κίνηση χωρίς ψήκτρες για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία – αυξάνει τη διάρκεια ζωής της σκούπας σας.
Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (μέγ. 78 dB)
- Εξαιρετικά αθόρυβη σκούπα με μέγιστο θόρυβο 78 dB – για μια χαλαρή ατμόσφαιρα.
- Ιδανική για νοικοκυριά με παιδιά και κατοικίδια – χωρίς περιττές ενοχλήσεις από θόρυβο.
Τρεις λειτουργίες καθαρισμού – ευέλικτες και αποτελεσματικές
- Προσαρμόζεται σε διαφορετικά δάπεδα και διαφορετικά επίπεδα ρύπανσης για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
- Λειτουργία Min για εξοικονόμηση ενέργειας και διάρκεια λειτουργίας έως 40 λεπτά.
- Μέγιστη ισχύς για επίμονους ρύπους – για ένα αστραφτερό αποτέλεσμα καθαρισμού.
Φόρτιση USB-C για μεγαλύτερη ευκολία
- Συμβατό με τους περισσότερους φορτιστές μπαταριών – για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία κατά τη φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας.
- Τέρμα τα μπερδεμένα καλώδια – απλό και πρακτικό.
- Η χρήση καλωδίων φόρτισης γενικής χρήσης σημαίνει ταχύτερους χρόνους φόρτισης και λιγότερα ηλεκτρικά απόβλητα.
Πλήρως εξοπλισμένο – ευέλικτο και οικονομικό
- Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ: ακροφύσιο για σχισμές, μαλακή βούρτσα για σκόνη και βραχίονας τοίχου – όλα όσα χρειάζεστε για τον καθαρισμό του σπιτιού.
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο – ιδανικό για μικρά διαμερίσματα ή όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 78
|Χωρητικότητα κάδου (ml)
|600
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / περίπου 40 Κανονική λειτουργία: / περίπου 20 Λειτουργία boost: / περίπου 9
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|240
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Πεδίο προμήθειας
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)
- Φίλτρο υψηλής απόδοσης: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο σχισμών
- 2-σε-1 ακροφύσιο επίπλων
- Μικρό στήριγμα τοίχου
Εξοπλισμός
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης USB-C 5 V - 12 V + προσαρμογέας (1 τεμάχιο το καθένα)
- Σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Δάπεδα με μοκέτα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Ελαφρύς ρύπος
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Τρίχες κατοικίδιων