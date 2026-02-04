Σκούπα στάχτης μπαταρίας AD 2 Battery
Η σκούπα στάχτης AD 2 Battery που λειτουργεί με μπαταρία είναι ιδανική για γρήγορο και χωρίς σκόνη καθαρισμό τζακιών, συστημάτων θέρμανσης με πέλετ ή μπάρμπεκιου με κάρβουνο. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Η αξιόπιστη και ασφαλής απομάκρυνση της στάχτης, των χονδρόκοκκων ρύπων, αλλά και των λεπτών σωματιδίων σκόνης είναι μια δουλειά των ειδικά σχεδιασμένων συσκευών μας, όπως ο ισχυρός αναρροφητήρας στάχτης AD 2 Battery που λειτουργεί με μπαταρία. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο, ο πυράντοχος κάδος χωρητικότητας 14 λίτρων, το ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και το πρόσθετο μεταλλικό φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια και αναρρόφηση χωρίς σκόνη. Η καινοτόμος λειτουργία ReBoost, η οποία καθαρίζει στάχτη και σκόνη από το φίλτρο με το πάτημα ενός κουμπιού, εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Η απαραίτητη ισχύς και αντοχή παρέχεται από την ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher, με τεχνολογία Real Time για την ένδειξη του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας σε μια ενσωματωμένη οθόνη LCD. Επίσης, τα δυσπρόσιτα μέρη προσεγγίζονται εύκολα με τον λοξό σωλήνα χειρός, ενώ ο σωλήνας αναρρόφησης αποθηκεύεται εντός της συσκευής διευκολύνοντας την αποθήκευση σε μικρό χώρο μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΜέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στην ευελιξία που προσφέρει η ασύρματη λειτουργία. Τεχνολογία Real Time με οθόνη LCD για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας. Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher.
Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας (με χιτώνιο)Μέγιστη ασφάλεια κατά την αναρρόφηση στάχτης - επίσης σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης.
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost – καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιούΑποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και μεγάλους όγκους ρύπων.
Σύστημα φίλτρου με ένα μέρος (πυρίμαχο) με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων
- Με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων.
- Για εύκολη αποστράγγιση και καθαρισμό του δοχείου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.
- Εξαιρετικά υψηλός βαθμός άνεσης χάρη στη γρήγορη αφαίρεση του φίλτρου με μία κίνηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|200
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|45
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 95
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 22
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|14
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 13 (2,5 Ah) / περίπου 25 (5,0 Ah)
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|78
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.2 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: μεταλλικό, με επένδυση
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Από πολυεστέρα, πυρίμαχο
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, υλικό: Μέταλλο
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Μέταλλο
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης
- Άνετη λαβή στον κάδο
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση στάχτης
- Τζάκια, σόμπες κ.λπ.
- Ψησταριές