Η αξιόπιστη και ασφαλής απομάκρυνση της στάχτης, των χονδρόκοκκων ρύπων, αλλά και των λεπτών σωματιδίων σκόνης είναι μια δουλειά των ειδικά σχεδιασμένων συσκευών μας, όπως ο ισχυρός αναρροφητήρας στάχτης AD 2 Battery που λειτουργεί με μπαταρία. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο, ο πυράντοχος κάδος χωρητικότητας 14 λίτρων, το ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και το πρόσθετο μεταλλικό φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια και αναρρόφηση χωρίς σκόνη. Η καινοτόμος λειτουργία ReBoost, η οποία καθαρίζει στάχτη και σκόνη από το φίλτρο με το πάτημα ενός κουμπιού, εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Η απαραίτητη ισχύς και αντοχή παρέχεται από την ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher, με τεχνολογία Real Time για την ένδειξη του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας σε μια ενσωματωμένη οθόνη LCD. Επίσης, τα δυσπρόσιτα μέρη προσεγγίζονται εύκολα με τον λοξό σωλήνα χειρός, ενώ ο σωλήνας αναρρόφησης αποθηκεύεται εντός της συσκευής διευκολύνοντας την αποθήκευση σε μικρό χώρο μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας.