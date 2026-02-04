Σκούπα στάχτης μπαταρίας AD 2 Battery SET

Η σκούπα στάχτης μπαταρίας AD 2 Battery διευκολύνει τη γρήγορη απομάκρυνση της στάχτης από τζάκια, συστήματα θέρμανσης με πέλετ ή μπάρμπεκιου με κάρβουνο. Η ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher, με τεχνολογία Real Time για την ένδειξη του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας σε μια ενσωματωμένη οθόνη LCD, παρέχει την απαραίτητη ισχύ. Σε συνδυασμό με έξυπνες καινοτομίες, όπως η λειτουργία ReBoost για αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού, διασφαλίζεται η σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης ανά πάσα στιγμή. Οι χονδρόκοκκοι ρύποι, η στάχτη ή ακόμη και τα λεπτά σωματίδια σκόνης αναρροφώνται αποτελεσματικά - ακόμα και από τα δυσπρόσιτα μέρη, χάρη στον λοξό σωλήνα χειρός. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο, καθώς και ο πυράντοχος κάδος χωρητικότητας 14 λίτρων, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια. Και, με το ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και το μεταλλικό φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, ο εξερχόμενος αέρας παραμένει επίσης χωρίς σκόνη. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, ο σωλήνας αναρρόφησης απλώς αποθηκεύεται εντός της συσκευής και όλα αποθηκεύονται σε μικρό χώρο. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.