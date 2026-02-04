Σκούπα στάχτης μπαταρίας AD 2 Battery SET
Ισχυρή σκούπα στάχτης με μπαταρία, η AD 2 Battery με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία ReBoost για καθαρισμό του φίλτρου. Ιδανική για τον καθαρισμό τζακιών και barbeque. Η μπαταρία και ο φορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευή και είναι συμβατά με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Η σκούπα στάχτης μπαταρίας AD 2 Battery διευκολύνει τη γρήγορη απομάκρυνση της στάχτης από τζάκια, συστήματα θέρμανσης με πέλετ ή μπάρμπεκιου με κάρβουνο. Η ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher, με τεχνολογία Real Time για την ένδειξη του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας σε μια ενσωματωμένη οθόνη LCD, παρέχει την απαραίτητη ισχύ. Σε συνδυασμό με έξυπνες καινοτομίες, όπως η λειτουργία ReBoost για αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού, διασφαλίζεται η σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης ανά πάσα στιγμή. Οι χονδρόκοκκοι ρύποι, η στάχτη ή ακόμη και τα λεπτά σωματίδια σκόνης αναρροφώνται αποτελεσματικά - ακόμα και από τα δυσπρόσιτα μέρη, χάρη στον λοξό σωλήνα χειρός. Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο, καθώς και ο πυράντοχος κάδος χωρητικότητας 14 λίτρων, εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια. Και, με το ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και το μεταλλικό φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, ο εξερχόμενος αέρας παραμένει επίσης χωρίς σκόνη. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, ο σωλήνας αναρρόφησης απλώς αποθηκεύεται εντός της συσκευής και όλα αποθηκεύονται σε μικρό χώρο. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΜέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στην ευελιξία που προσφέρει η ασύρματη λειτουργία. Τεχνολογία Real Time με οθόνη LCD για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας. Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher.
Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας (με χιτώνιο)Μέγιστη ασφάλεια κατά την αναρρόφηση στάχτης - επίσης σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης.
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost – καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιούΑποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και μεγάλους όγκους ρύπων.
Σύστημα φίλτρου με ένα μέρος (πυρίμαχο) με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων
- Με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων.
- Για εύκολη αποστράγγιση και καθαρισμό του δοχείου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.
- Εξαιρετικά υψηλός βαθμός άνεσης χάρη στη γρήγορη αφαίρεση του φίλτρου με μία κίνηση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|200
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|45
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 95
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 22
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|14
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 13 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|78
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.2 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: μεταλλικό, με επένδυση
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Από πολυεστέρα, πυρίμαχο
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, υλικό: Μέταλλο
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Μέταλλο
- Έξυπνη οθόνη: ενσωματωμένο στην μπαταρία
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης
- Άνετη λαβή στον κάδο
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση στάχτης
- Τζάκια, σόμπες κ.λπ.
- Ψησταριές