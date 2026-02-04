Σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 Limited Edition
Η σκούπα στάχτης είναι η ιδανική συσκευή για την αφαίρεση στάχτης απλά, γρήγορα και άνετα. Με το εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο σχισμής, ανθεκτικό στη θερμοκρασία, η συσκευή φτάνει επίσης σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Σκούπισε πλήρως τα υπολείμματα στάχτης - και χωρίς καμία επαφή με ρύπους. Η πανίσχυρη σκούπα στάχτης Kärcher και το εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο σχισμής, ανθεκτικό στη θερμοκρασία, το οποίο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στη λαβή, το καθιστούν δυνατό. Εξαφάνισε τους ρύπους αβίαστα και πολύ αποτελεσματικά, επίσης σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ο ενσωματωμένος καθαρισμός φίλτρου της σκούπας στάχτης και ξηρής αναρρόφησης παρέχει ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας, καθαρίζοντας το φραγμένο φίλτρο με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε η ισχύς αναρρόφησης να αυξηθεί ξανά αμέσως. Το μεταλλικό δοχείο, ένας εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο και κορυφαίας ποιότητας ανθεκτικό στη θερμοκρασία υλικό παρέχουν μέγιστη ασφάλεια κατά τη συλλογή στάχτης. Χάρη στο σύστημα φίλτρου 1 μέρους, που περιλαμβάνει ένα στιβαρό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο χονδροειδούς βρωμιάς, και την πρακτική λαβή στο δοχείο, μπορεί να αδειάσει άνετα, γρήγορα και χωρίς καμία επαφή με τους ρύπους. Ο συμπαγής σχεδιασμός της συσκευής εγγυάται αποθήκευση σε μικρό χώρο και τη δυνατότητα τοποθέτησης του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης σε μια πρακτική θέση αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost – καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιούΣταθερή και συνεχή αναρρόφηση. Κατάλληλο για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων.
Σύστημα φίλτρου με ένα μέρος (πυρίμαχο) με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπωνΓια εύκολη αποστράγγιση και καθαρισμό του δοχείου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Εξαιρετικά υψηλός βαθμός άνεσης χάρη στη γρήγορη αφαίρεση του φίλτρου με μία κίνηση.
Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας (με χιτώνιο)Για μέγιστη ασφάλεια κατά την αναρρόφηση στάχτης – ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά.
Γωνιακός σωλήνας
- Για σχολαστικό καθαρισμό ακόμα και σε γωνίες του τζακιού ή δύσκολα σημεία.
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1,2 μέτρου από μέταλλο με χιτώνιο
- Για εξαιρετικά υψηλή ευελιξία και ευέλικτη εργασία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Εύκολο και γρήγορο άνοιγμα του κάδου, άδειασμα και κλείσιμο.
Πρακτική λαβή στο δοχείο
- Για βολικό άδειασμα του δοχείου.
Πρακτικά θέση στάθμευσης στη συσκευή
- Εύκολα προσβάσιμος χώρος αποθήκευσης του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης – ιδανικός για τη φύλαξη της συσκευής όταν είναι σε λειτουργία.
Άγκιστρο για το καλώδιο
- Ασφαλή και άνετη αποθήκευση του καλωδίου.
Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση της συσκευής.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|600
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|140
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 210
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 40
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|14
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|82
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 330 x 440
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.2 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: μεταλλικό, με επένδυση
- Πυράντοχο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: 1 Τεμάχιο(α), Από πολυεστέρα, πυρίμαχο
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, υλικό: Μέταλλο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Άνετη λαβή στον κάδο
- Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Απομάκρυνση στάχτης
- Τζάκια, σόμπες κ.λπ.
- Ψησταριές