Σκούπισε πλήρως τα υπολείμματα στάχτης - και χωρίς καμία επαφή με ρύπους. Η πανίσχυρη σκούπα στάχτης Kärcher και το εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο σχισμής, ανθεκτικό στη θερμοκρασία, το οποίο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στη λαβή, το καθιστούν δυνατό. Εξαφάνισε τους ρύπους αβίαστα και πολύ αποτελεσματικά, επίσης σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ο ενσωματωμένος καθαρισμός φίλτρου της σκούπας στάχτης και ξηρής αναρρόφησης παρέχει ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας, καθαρίζοντας το φραγμένο φίλτρο με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε η ισχύς αναρρόφησης να αυξηθεί ξανά αμέσως. Το μεταλλικό δοχείο, ένας εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης από επικαλυμμένο μέταλλο και κορυφαίας ποιότητας ανθεκτικό στη θερμοκρασία υλικό παρέχουν μέγιστη ασφάλεια κατά τη συλλογή στάχτης. Χάρη στο σύστημα φίλτρου 1 μέρους, που περιλαμβάνει ένα στιβαρό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και μεταλλικό φίλτρο χονδροειδούς βρωμιάς, και την πρακτική λαβή στο δοχείο, μπορεί να αδειάσει άνετα, γρήγορα και χωρίς καμία επαφή με τους ρύπους. Ο συμπαγής σχεδιασμός της συσκευής εγγυάται αποθήκευση σε μικρό χώρο και τη δυνατότητα τοποθέτησης του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης σε μια πρακτική θέση αποθήκευσης.