Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 3 V-17/4/20
Ισχυρή και αποδοτική σε μια εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης: Η WD 3 V-17/4/20 εντυπωσιάζει με πλαστικό κάδο 17 λ, καλώδιο 4 μ, σωλήνα αναρρόφησης 2 μ και φίλτρο φυσίγγιο ενός.
Η WD 3 V-17/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ισχύος μόλις 1000 W. Το μηχάνημα, καθώς και ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips είναι τέλεια προσαρμοσμένα - για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε στεγνό, υγρό, λεπτό ή χονδροειδή ρύπο. Η ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού τύπου εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και το στιβαρό πλαστικό κάδο 17 l, το καλώδιο 4 m, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2 m και τη σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο μονοκόμματο φίλτρο φυσίγγιο, είναι δυνατή η απορρόφηση τόσο υγρών όσο και ξηρών ρύπων χωρίς αντικατάσταση του φίλτρου. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στον γάντζο καλωδίων, οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου στον προφυλακτήρα. Η λαβή της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να αφαιρεθεί και το εξάρτημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή στην κεφαλή του μηχανήματος.Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο φυσίγγιοΓια υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.
Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρΑποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο. Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευήςΟ εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής. Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.
Ράφι αποθήκευσης
- Για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείου και μικρών εξαρτημάτων όπως βίδες και καρφιά.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Fleece σακούλα
- Υλικό fleece τριπλής στρώσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια αναρρόφησης και υψηλή ικανότητα συγκράτησης σκόνης.
Ενδιάμεση αποθήκευση της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Στάθμευσε γρήγορα τη λαβή στην κεφαλή της συσκευής όταν κάνεις ένα διάλειμμα από την εργασία.
Η συσκευή, ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου συντονίζονται βέλτιστα
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Σύστημα κλειδώματος "Pull & Push”
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|230
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 230
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 45
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|17
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|4
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Αποσπώμενη λαβή
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0.5 m
- Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
- Fleece σακούλα: 1 Τεμάχιο(α), 3 στρώσεις
Εξοπλισμός
- Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
- Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
- Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς
- Άγκιστρο καλωδίου
- Θέση στάθμευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Εσωτερικό οχήματος
- Γκαράζ
- Εργαστήριο
- Κελάρι
- Υγρά
- Σπίτι
- Δωμάτιο χόμπυ