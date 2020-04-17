Η WD 3 V-17/4/20 είναι ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική με κατανάλωση ισχύος μόλις 1000 W. Το μηχάνημα, καθώς και ο σωλήνας αναρρόφησης και το ακροφύσιο δαπέδου Clips είναι τέλεια προσαρμοσμένα - για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε στεγνό, υγρό, λεπτό ή χονδροειδή ρύπο. Η ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού τύπου εντυπωσιάζει με τον συμπαγή σχεδιασμό της και το στιβαρό πλαστικό κάδο 17 l, το καλώδιο 4 m, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2 m και τη σακούλα φίλτρου fleece. Χάρη στο μονοκόμματο φίλτρο φυσίγγιο, είναι δυνατή η απορρόφηση τόσο υγρών όσο και ξηρών ρύπων χωρίς αντικατάσταση του φίλτρου. Η λειτουργία φυσητήρα είναι χρήσιμη για τον καθαρισμό περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποθηκεύεται κρεμώντας τον στην κεφαλή του μηχανήματος, εξοικονομώντας έτσι χώρο. Το καλώδιο μπορεί να αποθηκευτεί στον γάντζο καλωδίων, οι σωλήνες και τα ακροφύσια δαπέδου στον προφυλακτήρα. Η λαβή της ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να αφαιρεθεί και το εξάρτημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή στην κεφαλή του μηχανήματος.Η εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την άνετη μεταφορά.