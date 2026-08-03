Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, 60 l
Κάδος με πεντάλ με όγκο 60 λίτρων από ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο πλαστικό μακράς διάρκειας. Κατάλληλος για σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 70 × 110 cm. Με κουτί με κασέτα απορρόφησης οσμών.
Ο κάδος με πεντάλ χωρητικότητας 60 λίτρων, μακράς διαρκείας, που δεν σκουριάζει, είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο πλαστικό (περιέχει σχεδόν 70% ανακυκλωμένο υλικό) και έχει σχεδιαστεί για σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 70 × 110 εκατοστών. Το εύχρηστο πεντάλ ποδιού, κατασκευασμένο από ανθεκτική πλαστική ράβδο, ανοίγει το καπάκι, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη να αγγίξουν τα χέρια τον κάδο απορριμμάτων. Όλα τα μέρη του είναι πολύ εύκολο να διατηρηθούν υγιεινά καθαρά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Χωρητικότητα (l)
|60
|Χρώμα
|άσπρο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|4,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|500 x 360 x 680
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|500 x 360 x 680
Πεδία εφαρμογής
- Απόρριψη