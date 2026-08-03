Ο κάδος με πεντάλ χωρητικότητας 60 λίτρων, μακράς διαρκείας, που δεν σκουριάζει, είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο πλαστικό (περιέχει σχεδόν 70% ανακυκλωμένο υλικό) και έχει σχεδιαστεί για σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 70 × 110 εκατοστών. Το εύχρηστο πεντάλ ποδιού, κατασκευασμένο από ανθεκτική πλαστική ράβδο, ανοίγει το καπάκι, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη να αγγίξουν τα χέρια τον κάδο απορριμμάτων. Όλα τα μέρη του είναι πολύ εύκολο να διατηρηθούν υγιεινά καθαρά.