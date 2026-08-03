Υαλοκαθαριστήρας με μαλακή λαβή
Ο υαλοκαθαριστήρας με μαλακή λαβή από την Kärcher επιτρέπει την απλή αντικατάσταση της ράγας, εφαρμόζει με ασφάλεια στο χέρι και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εύκολα με τηλεσκοπικές λόγχες.
Εύκολο στη χρήση, αποδεδειγμένο ξανά και ξανά: 0 υαλοκαθαριστήρας με μαλακή λαβή από την Kärcher εφαρμόζει με ασφάλεια στο χέρι - και όταν χρησιμοποιείται με τη τηλεσκοπική λόγχη. Επιτρέπει την απλή αντικατάσταση της ράγας και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|ανοξείδωτος χάλυβας / PC
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|90 x 30 x 160
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα