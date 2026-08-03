Εύκολο στη χρήση, αποδεδειγμένο ξανά και ξανά: 0 υαλοκαθαριστήρας με μαλακή λαβή από την Kärcher εφαρμόζει με ασφάλεια στο χέρι - και όταν χρησιμοποιείται με τη τηλεσκοπική λόγχη. Επιτρέπει την απλή αντικατάσταση της ράγας και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό υψηλής ποιότητας.