Κοντή ξύστρα

Μικρή ξύστρα από μέταλλο από την Kärcher. Με λεπίδα, προστατευτικό κάλυμμα και κοντή λαβή. Διατίθενται ανταλλακτικές λεπίδες, κατάλληλη για χρήση με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD / CLASSIC
Υλικό PP / Ατσάλι / ανοξείδωτος χάλυβας
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,2
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W) (mm) 105 x 230
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 105 x 230 x 30

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
  • Ιταλικό σπείρωμα
Κοντή ξύστρα
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα