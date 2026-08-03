Κοντή ξύστρα
Μικρή ξύστρα από μέταλλο από την Kärcher. Με λεπίδα, προστατευτικό κάλυμμα και κοντή λαβή. Διατίθενται ανταλλακτικές λεπίδες, κατάλληλη για χρήση με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD / CLASSIC
|Υλικό
|PP / Ατσάλι / ανοξείδωτος χάλυβας
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|105 x 230
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|105 x 230 x 30
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα