Κοντή ξύστρα

Μικρή ξύστρα από μέταλλο από την Kärcher. Με λεπίδα, προστατευτικό κάλυμμα και κοντή λαβή. Διατίθενται ανταλλακτικές λεπίδες, κατάλληλη για χρήση με τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου.