Σφουγγαρίστρα βαμβακερή, με βιδωτή σύνδεση, λευκή
Σύστημα σφουγγαρίσματος με πλαστικό δακτύλιο, για χρήση με χωνί στυψίματος. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπολειμματικών ρύπων που απαιτούν επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα των ινών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|100% βαμβάκι.
|Υλικό υφάσματος
|100% βαμβάκι.
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|300 x 100
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|300 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός