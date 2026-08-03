Σφουγγαρίστρα βαμβακερή, με βιδωτή σύνδεση, λευκή

Σύστημα σφουγγαρίσματος με πλαστικό δακτύλιο, για χρήση με χωνί στυψίματος. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπολειμματικών ρύπων που απαιτούν επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα των ινών.