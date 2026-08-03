Σφουγγαρίστρα μικροϊνών, με βιδωτή σύνδεση, μπλέ
Σφουγγαρίστρα με κορδέλα μικροϊνών, με βιδωτή σύνδεση γενικής χρήσης.
Σύστημα σφουγγαρίσματος υποδοχής με πλαστικό στύφτη, για χρήση με χωνί στυψίματος. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπολειμματικών ρύπων που απαιτούν επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα των ινών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|300 x 100
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|300 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός