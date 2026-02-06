Το μοντέλο IVC 60/30 Ap M Z22 είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού, ιδανικό για συνεχή λειτουργία και διεπαφή για όλα τα τυπικά συστήματα ελέγχου μηχανής. Η αξιόπιστη βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους παραγωγής και τον καθαρισμό μηχανημάτων παραγωγής σε ζώνη επικινδυνότητας 22 (ATEX). Το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για χώρους όπου υπάρχουν σκόνες κλάσης Μ, οι οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία, ή για χώρους με πολύ αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής.