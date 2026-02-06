Βιομηχανική σκούπα IVC 60/30 Ap M Z22
Συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού για συνεχή χρήση (στην παραγωγή).
Το μοντέλο IVC 60/30 Ap M Z22 είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού, ιδανικό για συνεχή λειτουργία και διεπαφή για όλα τα τυπικά συστήματα ελέγχου μηχανής. Η αξιόπιστη βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους παραγωγής και τον καθαρισμό μηχανημάτων παραγωγής σε ζώνη επικινδυνότητας 22 (ATEX). Το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για χώρους όπου υπάρχουν σκόνες κλάσης Μ, οι οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία, ή για χώρους με πολύ αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστοποιημένη για ATEX Ζώνη 22Βιομηχανική σκούπα με αντιεκρηκτική προστασία για ασφαλή αναρρόφηση σε ATEX Ζώνη 22.
Κατηγορία σκόνης MΠλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΈνας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVC (Ap)
- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις
- Σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
- Κατάλληλο για την απορρόφηση ελεύθερης ροής, ξηρών σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|250 / 25
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,9
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|95
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|95,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι