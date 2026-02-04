Ειδικά σχεδιασμένη για την αφαίρεση λεπτόκοκκης, επικίνδυνης αλλά και εκρηκτικής σκόνης: η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 Μ Z22 της μεσαίας κατηγορίας εντυπωσιάζει με τον ανθεκτικό πλευρικό φυσητήρα καναλιού και την τριφασική λειτουργία για συνεχή χρήση στη βιομηχανία και, εφόσον χρειάζεται, όλο το εικοσιτετράωρο. Το στιβαρό μηχάνημα, με το ανθεκτικό περίβλημα από χάλυβα και το ανθεκτικό στα οξέα πλαίσιο και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, διαθέτει ένα μεγάλο φίλτρο αστεριού στην κατηγορία σκόνης κλάσης Μ ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για εργασία σε ζώνη επικινδυνότητας 22 (ΑΤΕΧ). Η σκούπα αναρρόφησης φέρει επίσης πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ. Οι μεγάλοι τροχοί εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα, ενώ ο αξιόπιστος, χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με τη μετάδοση ισχύος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνοντας τις εργασίες συντήρησης.