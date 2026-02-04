Βιομηχανική σκούπα IVM 60/30 M Z22
Η κινητή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 M Z22 της μεσαίας τάξης με πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ και κατάλληλη για τη ζώνη επικινδυνότητας 22 (AΤΕΧ) με πλευρικό φυσητήρα καναλιού για γενικής χρήσης εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα.
Ειδικά σχεδιασμένη για την αφαίρεση λεπτόκοκκης, επικίνδυνης αλλά και εκρηκτικής σκόνης: η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 Μ Z22 της μεσαίας κατηγορίας εντυπωσιάζει με τον ανθεκτικό πλευρικό φυσητήρα καναλιού και την τριφασική λειτουργία για συνεχή χρήση στη βιομηχανία και, εφόσον χρειάζεται, όλο το εικοσιτετράωρο. Το στιβαρό μηχάνημα, με το ανθεκτικό περίβλημα από χάλυβα και το ανθεκτικό στα οξέα πλαίσιο και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, διαθέτει ένα μεγάλο φίλτρο αστεριού στην κατηγορία σκόνης κλάσης Μ ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για εργασία σε ζώνη επικινδυνότητας 22 (ΑΤΕΧ). Η σκούπα αναρρόφησης φέρει επίσης πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ. Οι μεγάλοι τροχοί εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα, ενώ ο αξιόπιστος, χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με τη μετάδοση ισχύος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνοντας τις εργασίες συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστοποιημένη για ATEX Ζώνη 22Βιομηχανική σκούπα με αντιεκρηκτική προστασία για ασφαλή αναρρόφηση σε ATEX Ζώνη 22.
Κατηγορία σκόνης MΠλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 3 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVM
- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριού
- Για την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|79
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|102
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|102,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι