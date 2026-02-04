Για την ασφαλή αναρρόφηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων σκονών που είναι επικίνδυνες για την υγεία, με πιστοποιητικό κλάσης σκόνης Μ και με άδεια χρήσης στην Εκρηκτική Ζώνη 22: η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M Z22 της κατηγορίας Super με ισχυρό πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW. Η εξαιρετικά αποτελεσματική μηχανή (ΙΕ2) είναι κατάλληλη τόσο για στατική όσο και για κινητή αδιάκοπη χρήση και, χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία ομαλής εκκίνησης, μπορεί να λειτουργεί ακόμα και στις συνήθεις βιομηχανικές πρίζες 16-amp. Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου με μηχανική μονάδα με γρανάζια διασφαλίζει τον βέλτιστο καθαρισμό του μεγάλου φίλτρου αστεριού με πιστοποίηση M. Αυτή η μηχανική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει στοχευμένη μετάδοση ισχύος αλλά και εξίσου καλά αποτελέσματα καθαρισμού του φίλτρου, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Ο μηχανισμός εναπόθεσης του δοχείου 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα διευκολύνει επίσης τον χρήστη του μηχανήματος ως προς τη λειτουργία του. Ο έξυπνος σχεδιασμός συμπληρώνεται με πολλές επιλογές για την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων.