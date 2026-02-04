Βιομηχανική σκούπα IVS 100/55 M Z22
Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M Z22 της ανώτερης κατηγορίας (Super) με τον ισχυρό πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων δυνητικά εκρηκτικών σκονών κλάσης Μ.
Για την ασφαλή αναρρόφηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων σκονών που είναι επικίνδυνες για την υγεία, με πιστοποιητικό κλάσης σκόνης Μ και με άδεια χρήσης στην Εκρηκτική Ζώνη 22: η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M Z22 της κατηγορίας Super με ισχυρό πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW. Η εξαιρετικά αποτελεσματική μηχανή (ΙΕ2) είναι κατάλληλη τόσο για στατική όσο και για κινητή αδιάκοπη χρήση και, χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία ομαλής εκκίνησης, μπορεί να λειτουργεί ακόμα και στις συνήθεις βιομηχανικές πρίζες 16-amp. Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου με μηχανική μονάδα με γρανάζια διασφαλίζει τον βέλτιστο καθαρισμό του μεγάλου φίλτρου αστεριού με πιστοποίηση M. Αυτή η μηχανική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει στοχευμένη μετάδοση ισχύος αλλά και εξίσου καλά αποτελέσματα καθαρισμού του φίλτρου, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Ο μηχανισμός εναπόθεσης του δοχείου 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα διευκολύνει επίσης τον χρήστη του μηχανήματος ως προς τη λειτουργία του. Ο έξυπνος σχεδιασμός συμπληρώνεται με πολλές επιλογές για την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πιστοποιημένη για ATEX Ζώνη 22Βιομηχανική σκούπα με αντιεκρηκτική προστασία για ασφαλή αναρρόφηση σε ATEX Ζώνη 22.
Κατηγορία σκόνης MΠλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 5,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVS
- Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
- Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριού
- Κατάλληλο και για λιπαρές και κολλώδεις σκόνες χάρη στην ειδική επίστρωση.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|240 / 24
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|5,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|157
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|157,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι