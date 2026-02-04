Το κορυφαίο μοντέλο στη σειρά βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης με αντιεκρηκτική προστασία της κατηγορίας Super: το IVS 100/75 M Z22 εντυπωσιάζει με το ευρύ φάσμα εφαρμογών, το ανώτατο επίπεδο ασφάλειας και τα εξαιρετικά στοιχεία απόδοσης που διαθέτει. Κατάλληλο τόσο για φορητή όσο και για στατική χρήση, η σκούπα αναρρόφησης είναι εξοπλισμένη με έναν πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW με απόδοση τύπου IE2 και ομαλή εκκίνηση για την αποφυγή ανεπιθύμητων αιχμών στην ισχύ όταν το μηχάνημα τεθεί σε λειτουργία. Είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία, καθώς και δυνητικά εκρηκτικές σκόνες, επιτρέπεται για χρήση στη ζώνη 22 και διαθέτει πιστοποίηση για σκόνη κλάσης Μ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο και συμπαγές (χάρη στον σχεδιασμό τω ν 16 πτυχώσεων) φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση Μ. Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου με μηχανική μονάδα με γρανάζια διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης ενώ το δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα με μηχανισμό εναπόθεσης εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα εργασίας και εύκολη απόρριψη των ρύπων. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τη στοιβασία των εξαρτημάτων όσον αφορά την ασφαλή μεταφορά τους και τη μη απώλειά τους.