Βιομηχανική σκούπα IVS 100/75 M Z22
Με ισχύ 7,5 kW, η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης κατηγορίας Super IVS 100/75 M Z22 διαθέτει τον πιο ισχυρό πλευρικό φυσητήρα καναλιού της σειράς. Αντιεκρηκτικό μηχάνημα για τη Ζώνη 22 με πιστοποιητικό κλάσης Μ.
Το κορυφαίο μοντέλο στη σειρά βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης με αντιεκρηκτική προστασία της κατηγορίας Super: το IVS 100/75 M Z22 εντυπωσιάζει με το ευρύ φάσμα εφαρμογών, το ανώτατο επίπεδο ασφάλειας και τα εξαιρετικά στοιχεία απόδοσης που διαθέτει. Κατάλληλο τόσο για φορητή όσο και για στατική χρήση, η σκούπα αναρρόφησης είναι εξοπλισμένη με έναν πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW με απόδοση τύπου IE2 και ομαλή εκκίνηση για την αποφυγή ανεπιθύμητων αιχμών στην ισχύ όταν το μηχάνημα τεθεί σε λειτουργία. Είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία, καθώς και δυνητικά εκρηκτικές σκόνες, επιτρέπεται για χρήση στη ζώνη 22 και διαθέτει πιστοποίηση για σκόνη κλάσης Μ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο και συμπαγές (χάρη στον σχεδιασμό τω ν 16 πτυχώσεων) φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση Μ. Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου με μηχανική μονάδα με γρανάζια διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης ενώ το δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα με μηχανισμό εναπόθεσης εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα εργασίας και εύκολη απόρριψη των ρύπων. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τη στοιβασία των εξαρτημάτων όσον αφορά την ασφαλή μεταφορά τους και τη μη απώλειά τους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για τη Ζώνη 22Οι σκούπες αναρρόφησης IVS Ex εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας χάρη στην πλέον προηγμένη τεχνολογία. Αποτελεσματική αναρρόφηση ουσιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, όπως οι εκρηκτικές σκόνες.
Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργειαΤο χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος. Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες. Απαιτείται μόνο χαμηλή προστασία της ασφάλειας του μηχανήματος. (Επαρκεί προστασία ασφάλειας έως 5,5 A,16 A.)
Φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός εναπόθεσηςΕύκολη και γρήγορη αφαίρεση δοχείου κατευθείαν από τη λαβή. Η πρακτική λαβή του δοχείου βοηθάει στην έλξη και την ώθηση του μηχανήματος στο σημείο αδειάσματος. Οι μεγάλοι βιομηχανικοί κύλινδροι εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα ακόμα και σε ανομοιόμορφο δάπεδο υπό βαρύ φορτίο.
Οριζόντια λειτουργία του συστήματος καθαρισμού φίλτρου
- Η λαβή για τον χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου βρίσκεται σε βολικό ύψος όσον αφορά τον χειρισμό και διευκολύνει την εργασία.
- Ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης, ένα κιβώτιο ταχυτήτων εξασφαλίζει συνεπή αποτελέσματα καθαρισμού.
- Μεγαλύτερα διαστήματα μη λειτουργίας του φίλτρου λόγω του συχνότερου καθαρισμού φίλτρου και της μετρούμενης μετάδοσης ισχύος στο φίλτρο.
Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος
- Το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία και τακτική αποθήκευση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
Προαιρετικό τηλεχειριστήριο
- Προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο για λειτουργία του μηχανήματος από απόσταση έως και 100 μ.
- Βολική λειτουργία του μηχανήματος που εξοικονομεί χρόνο με κίνηση μόνο προς τα εμπρός.
- Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου: η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή χώρους ασφαλείας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|290 / 29
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|7,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|180
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|180,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι