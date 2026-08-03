Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Το RI 334 D4-ENT-M IE2 διαθέτει συμπιεστή υψηλής πίεσης για το διαχωρισμό όλων των ειδών κόλλητικών σκονών και ρινισμάτων.
Το RI 334 D4-ENT-M IE2 καθιστά δυνατή την ασφαλή αναρρόφηση στα κέντρα κατεργασίας. Χάρη σε έναν συμπιεστή υψηλής πίεσης, είναι κατάλληλος για το διαχωρισμό όλων των ειδών προβληματικών (π.χ. κόλλας) σκονών και ρινισμάτων. Το μηχάνημα διατίθεται σε διάφορες κατηγορίες επιδόσεων και φίλτρων. Η σειρά ανεβαίνει στην κατηγορία φίλτρου "H" για τον διαχωρισμό καρκινογόνων σκονών. Ένας πίνακας ελέγχου με αυτόματο αναδευτήρα φίλτρου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου. Προαιρετικά: διακόπτης διαφορικής πίεσης για την παρακολούθηση του φίλτρου, καθώς και αισθητήρας απόστασης υπερήχων για παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίαςΣχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΤροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικάΆδειασμα με λίγη σκόνη χάρη στον μηχανισμό κλεισίματος και τον εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης. Απλή και ασφαλής απόρριψη σκόνης χάρη στη σακούλα πολυαιθυλενίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|140 / 14
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|3,2
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|200
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|200,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|915 x 777 x 1824