Το RI 334 D4-ENT-M IE2 καθιστά δυνατή την ασφαλή αναρρόφηση στα κέντρα κατεργασίας. Χάρη σε έναν συμπιεστή υψηλής πίεσης, είναι κατάλληλος για το διαχωρισμό όλων των ειδών προβληματικών (π.χ. κόλλας) σκονών και ρινισμάτων. Το μηχάνημα διατίθεται σε διάφορες κατηγορίες επιδόσεων και φίλτρων. Η σειρά ανεβαίνει στην κατηγορία φίλτρου "H" για τον διαχωρισμό καρκινογόνων σκονών. Ένας πίνακας ελέγχου με αυτόματο αναδευτήρα φίλτρου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου. Προαιρετικά: διακόπτης διαφορικής πίεσης για την παρακολούθηση του φίλτρου, καθώς και αισθητήρας απόστασης υπερήχων για παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης.