Τα πλημμυρισμένα κελάρια ή οι λάκκοι εκσκαφής αποτελούν συνήθεις εφαρμογές του αντλητικού συγκροτήματος νερού WWP 45 που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία κίνησης και διαθέτει ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι, σχεδιασμένο ειδικά για σκληρές εφαρμογές. Χάρη στον ισχυρό βενζινοκινητήρα, το μηχάνημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική παροχή ρεύματος και μπορεί να αντλήσει μέχρι και 45m³ ανά ώρα (750 λίτρα το λεπτό). Παράλληλα, επεξεργάζεται με ευκολία πολύ χοντρά σωματίδια με μέγιστη διάμετρο 30 ml. Εφόσον απαιτείται, η αντλία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, όπως η παροχή νερού στον γεωργικό τομέα.