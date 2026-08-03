Αντλητικό συγκρότημα νερού WWP 45
Με ωριαία χωρητικότητα αντλίας έως και 45 m3 νερού, το αντλητικό συγκρότημα WWP 45 εντυπωσιάζει με έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα σε εφαρμογές όπου δεν υπάρχει εξωτερική παροχή ρεύματος.
Τα πλημμυρισμένα κελάρια ή οι λάκκοι εκσκαφής αποτελούν συνήθεις εφαρμογές του αντλητικού συγκροτήματος νερού WWP 45 που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία κίνησης και διαθέτει ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι, σχεδιασμένο ειδικά για σκληρές εφαρμογές. Χάρη στον ισχυρό βενζινοκινητήρα, το μηχάνημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική παροχή ρεύματος και μπορεί να αντλήσει μέχρι και 45m³ ανά ώρα (750 λίτρα το λεπτό). Παράλληλα, επεξεργάζεται με ευκολία πολύ χοντρά σωματίδια με μέγιστη διάμετρο 30 ml. Εφόσον απαιτείται, η αντλία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, όπως η παροχή νερού στον γεωργικό τομέα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σχεδιασμένο για δύσκολες εφαρμογέςΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Επεξεργάζεται με ευκολία χονδρά σωματίδια μεγέθους έως και 30 ml.
Εξαιρετικά ισχυρόΑδιάλειπτη άντληση έως 100 m³ νερού ανά πλήρωση δεξαμενής. Για γρήγορη άντληση εξαιρετικά μεγάλου όγκου νερού (750 l/min ή 45 m³/h).
Ευρύ φάσμα εφαρμογώνΓρήγορη φόρτωση τρέιλερ HD/HDS ή εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας (IB). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άντληση από λάκκους εκσκαφών, υπόγειους χώρους στάθμευσης ή υπόγειες διαβάσεις.
Φιλικότητα προς τον χρήστη
- Ισχυροί βενζινοκινητήρες σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπών ΣΤΑΔΙΟΥ V της ΕΕ με εκκίνηση έλξης και χειροκίνητο τσοκ.
- Εξαιρετική ευελιξία κίνησης και απλή μεταφορά χάρη στο συμπαγές μέγεθος και το μικρό βάρος.
- Όλα τα εξαρτήματα που αφορούν τεχνική συντήρηση είναι εύκολα προσβάσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (m³/h)
|<= 45
|Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (m)
|max. 7
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 25
|Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 30
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|196
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|5,1 / 6,9
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|3,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|35,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|40,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|629 x 425 x 445
Πεδίο προμήθειας
- Χειροκίνητο τσοκ
- Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
- Κεφαλή αναρρόφησης
- Σφιγκτήρας σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
- Σύζευξη σωλήνα: 2 Τεμάχιο(α)
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Πεδία εφαρμογής
- Άντληση μεγάλου όγκου νερού σε εργοτάξια, π.χ. πλημμυρισμένοι λάκκοι εκσκαφών
- Άντληση μεγάλου όγκου νερού στα πλαίσια αστικών εργασιών, π.χ. πλημμυρισμένα κελάρια
- Άντληση μεγάλου όγκου νερού στον γεωργικό τομέα, π.χ. για την παροχή νερού
- Επιπλέον, ταχεία πλήρωση των δεξαμενών νερού, π.χ. HD τρέιλερ