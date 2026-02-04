Η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή, σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp είναι η πρώτη σκούπα η οποία, χάρη στο καινοτόμο διογκωμένο πολυπροπυλένιο, ζυγίζει μόνο < 4.6 kg (βάρος μεταφοράς στη πλάτη) και της οποίας τα υλικά κατασκευής παρέχουν ιδιαίτερη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα. Με απόδοση 500 watts, μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας και ένα κάδο 5 λίτρων, η σκούπα πλάτης είναι η πρώτη επιλογή όταν η στενότητα του χώρου κάνει τον καθαρισμό δύσκολο - είτε είναι σε σινεμά, σε ένα αεροπλάνο, σε λεωφορεία και τρένα, για τον καθαρισμό γραφείων και σκαλιών. Το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς και η εξελιγμένη λειτουργία, με όλες τις λειτουργίες να ελέγχονται μέσω ενός πρακτικού χειριστηρίου στη ζώνη μέσης, όπως και ο εύκολος χειρισμός τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες χειριστές διασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς κόπο εργασία. Ο χωρίς ψήκτρες ηλεκτρικός κινητήρας είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικός. Διάφορα αξεσουάρ προσφέρονται επίσης. Ένα HEPA 13 φίλτρο προσφέρεται επίσης προαιρετικά. Λάβετε υπόψη σας ότι για αυτή την έκδοση μηχανήματος η ισχυρή Kärcher Battery Power+ μπαταρία και ο συμβατός ταχυφορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.