BVL 5/1 Bp

Εξαιρετικά ελαφριά και στιβαρή χάρη στο καινοτόμο διογκωμένο πολυπροπυλένιο: Η ισχυρή και μεγάλης ανθεκτικότητας σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp από την Kärcher για εργασίες καθαρισμού ακόμη και στους πιο στενούς χώρους.

Η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή, σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp είναι η πρώτη σκούπα η οποία, χάρη στο καινοτόμο διογκωμένο πολυπροπυλένιο, ζυγίζει μόνο < 4.6 kg (βάρος μεταφοράς στη πλάτη) και της οποίας τα υλικά κατασκευής παρέχουν ιδιαίτερη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα. Με απόδοση 500 watts, μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας και ένα κάδο 5 λίτρων, η σκούπα πλάτης είναι η πρώτη επιλογή όταν η στενότητα του χώρου κάνει τον καθαρισμό δύσκολο - είτε είναι σε σινεμά, σε ένα αεροπλάνο, σε λεωφορεία και τρένα, για τον καθαρισμό γραφείων και σκαλιών. Το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς και η εξελιγμένη λειτουργία, με όλες τις λειτουργίες να ελέγχονται μέσω ενός πρακτικού χειριστηρίου στη ζώνη μέσης, όπως και ο εύκολος χειρισμός τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες χειριστές διασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς κόπο εργασία. Ο χωρίς ψήκτρες ηλεκτρικός κινητήρας είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικός. Διάφορα αξεσουάρ προσφέρονται επίσης. Ένα HEPA 13 φίλτρο προσφέρεται επίσης προαιρετικά. Λάβετε υπόψη σας ότι για αυτή την έκδοση μηχανήματος η ισχυρή Kärcher Battery Power+ μπαταρία και ο συμβατός ταχυφορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες
eco!efficiency
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου (l) 5
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 65
Ποσότητα αέρα (l/s) 40
Ονομαστική απόδοση (W) 500
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 223 / 22,3
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 150 (6,0 Ah) / περίπου 200 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min) eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 30 (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min) 44 / 68
Ρεύμα φόρτισης (A) 6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Χρώμα μαύρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 4,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 220 x 320 x 510

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
  • Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
  • Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
  • Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
  • Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
  • Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
  • Ακροφύσιο ταπετσαρίας
  • Ακροφύσιο σχισμών
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Εξοπλισμός

  • eco!efficiency
  • Πλαίσιο μεταφοράς
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανική για τον καθαρισμό σε αεροπλάνα, λεωφορεία και τρένα
  • Ιδανική για ξενοδοχεία και εστιατόρια, στη λιανική, στα σινεμά και θέατρα
  • Βολική για εργολάβους καθαριστές σε γραφεία, διαδρόμους και σκαλιά
Εξαρτήματα
