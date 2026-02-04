BVL 5/1 Bp
Εξαιρετικά ελαφριά και στιβαρή χάρη στο καινοτόμο διογκωμένο πολυπροπυλένιο: Η ισχυρή και μεγάλης ανθεκτικότητας σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp από την Kärcher για εργασίες καθαρισμού ακόμη και στους πιο στενούς χώρους.
Η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή, σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp είναι η πρώτη σκούπα η οποία, χάρη στο καινοτόμο διογκωμένο πολυπροπυλένιο, ζυγίζει μόνο < 4.6 kg (βάρος μεταφοράς στη πλάτη) και της οποίας τα υλικά κατασκευής παρέχουν ιδιαίτερη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα. Με απόδοση 500 watts, μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας και ένα κάδο 5 λίτρων, η σκούπα πλάτης είναι η πρώτη επιλογή όταν η στενότητα του χώρου κάνει τον καθαρισμό δύσκολο - είτε είναι σε σινεμά, σε ένα αεροπλάνο, σε λεωφορεία και τρένα, για τον καθαρισμό γραφείων και σκαλιών. Το εργονομικό πλαίσιο μεταφοράς και η εξελιγμένη λειτουργία, με όλες τις λειτουργίες να ελέγχονται μέσω ενός πρακτικού χειριστηρίου στη ζώνη μέσης, όπως και ο εύκολος χειρισμός τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες χειριστές διασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς κόπο εργασία. Ο χωρίς ψήκτρες ηλεκτρικός κινητήρας είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικός. Διάφορα αξεσουάρ προσφέρονται επίσης. Ένα HEPA 13 φίλτρο προσφέρεται επίσης προαιρετικά. Λάβετε υπόψη σας ότι για αυτή την έκδοση μηχανήματος η ισχυρή Kärcher Battery Power+ μπαταρία και ο συμβατός ταχυφορτιστής πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας
Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
Υψηλή Εργονομία
Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες
eco!efficiency
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|40
|Ονομαστική απόδοση (W)
|500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 150 (6,0 Ah) / περίπου 200 (7,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 30 (7,5 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|44 / 68
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|6
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 320 x 510
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Με μπορντούρα
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
- Πλαίσιο μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική για τον καθαρισμό σε αεροπλάνα, λεωφορεία και τρένα
- Ιδανική για ξενοδοχεία και εστιατόρια, στη λιανική, στα σινεμά και θέατρα
- Βολική για εργολάβους καθαριστές σε γραφεία, διαδρόμους και σκαλιά