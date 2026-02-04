Η ισχυρή μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/2 Bp προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης. Διαθέτει ακροφύσιο για σχισμές και ενεργό ακροφύσιο δαπέδου για τον ενδελεχή καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδων και υφασμάτινων επιφανειών. Η τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου Kärcher διατηρεί τη δύναμη αναρρόφησης σταθερά υψηλή. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του χωρίς καλώδια, την ευελιξία και την ευχρηστία του, είναι ιδανικός για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής και καθαριστικές εταιρείες – τέλειος για τον καθαρισμό σημείων και κατάλληλος για σκάλες χάρη στην απεριόριστη ελευθερία κινήσεων. Το ενσωματωμένο φίλτρο HEPA 13 πληροί τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Η LVS 1/2 Bp είναι εύκολη στη χρήση: η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα και με λίγα απλά βήματα, η σκούπα με κύλινδρο μετατρέπεται σε φορητή σκούπα για ταπετσαρίες και διάφορες επιφάνειες. Ο κάδος απορριμμάτων δεν απαιτεί σακούλες φίλτρου, εξοικονομεί κόστος και μπορεί να αδειάζεται με υγιεινό τρόπο. Χάρη στις ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 36 volt της Kärcher, η σκούπα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Σημείωση: η μπαταρία και ο γρήγορος φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.