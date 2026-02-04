LVS 1/2 Bp
Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/2 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.
Η ισχυρή μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/2 Bp προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης. Διαθέτει ακροφύσιο για σχισμές και ενεργό ακροφύσιο δαπέδου για τον ενδελεχή καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδων και υφασμάτινων επιφανειών. Η τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου Kärcher διατηρεί τη δύναμη αναρρόφησης σταθερά υψηλή. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του χωρίς καλώδια, την ευελιξία και την ευχρηστία του, είναι ιδανικός για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής και καθαριστικές εταιρείες – τέλειος για τον καθαρισμό σημείων και κατάλληλος για σκάλες χάρη στην απεριόριστη ελευθερία κινήσεων. Το ενσωματωμένο φίλτρο HEPA 13 πληροί τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Η LVS 1/2 Bp είναι εύκολη στη χρήση: η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα και με λίγα απλά βήματα, η σκούπα με κύλινδρο μετατρέπεται σε φορητή σκούπα για ταπετσαρίες και διάφορες επιφάνειες. Ο κάδος απορριμμάτων δεν απαιτεί σακούλες φίλτρου, εξοικονομεί κόστος και μπορεί να αδειάζεται με υγιεινό τρόπο. Χάρη στις ισχυρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 36 volt της Kärcher, η σκούπα επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Σημείωση: η μπαταρία και ο γρήγορος φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση και πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτικήΜοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά. Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΚαθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων. Απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας χάρη στην μπαταρία 36 V.
Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής. Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια. Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
Ευέλικτος καθαρισμός: τρεις λειτουργίες για να επιλέξετε
- Λειτουργία ισχύος, λειτουργία standard ή λειτουργία eco!efficiency.
- Επιλέξτε την ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με το σκοπό του καθαρισμού.
- Λειτουργία eco!efficiency: βιώσιμη και αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
Πρακτικός κάδος απορριμμάτων
- Δεν απαιτούνται σακούλες φίλτρου: βιώσιμη και μειώνει τα περιττά έξοδα.
- Αδειάζει γρήγορα και εύκολα χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τη βρωμιά.
- Διαφανής δοχείο για ορατό επίπεδο πλήρωσης ανά πάσα στιγμή.
Κατάλληλο για πολυάριθμες χρήσεις
- Κατάλληλο για διαφορετικά δάπεδα και επιφάνειες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα ως φορητή ή κυλινδρική σκούπα.
- Ιδανικό και για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.
Επιτοίχια στήριξη
- Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη αποθήκευση.
- Ασφαλής αποθήκευση της σκούπας.
- Πάντα έτοιμη για χρήση.
Βραχίονας FlexoMate
- Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη αποθήκευση.
- Ασφαλής αποθήκευση της σκούπας.
- Πάντα έτοιμη για χρήση.
Πλήρης ευελιξία στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher
- Συμβατό: όλες οι μπαταρίες Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας στην ίδια τη μπαταρία.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι γρήγορη και εύκολη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|0,35
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|72
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|15
|Ονομαστική απόδοση (W)
|350
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|220 / 22
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min)
|eco!efficiency: / περίπου 80 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / περίπου 28 (5,0 Ah) eco!efficiency: / περίπου 40 (2,5 Ah) Λειτουργία ισχύος: / περίπου 14 (2,5 Ah)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 1 Τεμάχιο(α)
- Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13
- Επιτοίχια στήριξη
Εξοπλισμός
- eco!efficiency
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για ενδελεχή καθαρισμό όλων των δαπέδων – από σκληρά δάπεδα έως χαλιά
- Βολική για εργολάβους καθαριστές σε γραφεία, διαδρόμους και σκαλιά
- Ιδανική για τον καθαρισμό σε αεροπλάνα, λεωφορεία και τρένα
- Ιδανική για ξενοδοχεία και εστιατόρια, στη λιανική, στα σινεμά και θέατρα
- Ειδικά σχεδιασμένο για τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων.