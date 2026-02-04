Σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/1
Η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/1 εντυπωσιάζει με τον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυγοκεντρικό σύνδεσμο, το τριοδικό σύστημα φίλτρου, την αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία και το σύστημα ταχείας αλλαγής του καλωδίου ρεύματος που εξοικονομεί χρόνο.
Με μεγάλο πλάτος εργασίας 300 mm, η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/1 είναι επίσης ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, είτε πρόκειται για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, τους εκθεσιακούς χώρους, τον τομέα ξενοδοχείων και εστιατορίων είτε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Επίσης, οι εργασίες καθαρισμού σε άκρες, ράγες και μικρές γωνίες εκτελούνται ξεκούραστα, γρήγορα και εντατικά με τον αποσπώμενο σωλήνα αναρρόφησης με τη βοήθεια του επεκτάσιμου εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Οι καινοτόμες λεπτομέρειες εξοπλισμού, όπως ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυγοκεντρικός σύνδεσμος, η οποίος απελευθερώνει αυτόματα τον κύλινδρο σε περίπτωση που η βούρτσα μπλοκαριστεί από ακαθαρσίες, ή η αυτόματη απελευθέρωση βούρτσας, η οποία αποτρέπει την παραμόρφωση των λωρίδων της βούρτσας, αποδεικνύουν τον έξυπνο και ασφαλή σχεδιασμό του μηχανήματος. Δύο ανθεκτικές αρθρώσεις μεταξύ της κεφαλής της βούρτσας και του μέρους αναρρόφησης, καθώς και η πλάκα ολίσθησης από υψηλής ποιότητας πλαστικό είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα των απαιτήσεων της εταιρείας μας για ποιότητα. Ο χειρισμός είναι επίσης άνετος: Εφόσον χρειάζεται, η βούρτσα μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ακόμα και το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια επισκευής χωρίς να απαιτείται καμία γνώση χάρη στο σύστημα ταχείας αλλαγής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χειροκίνητη ρύθμιση περιστροφικής βούρτσας
Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία
Σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος
Φυγοκεντρικός σύνδεσμος, κατοχυρωμένος με πατέντα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας (cm)
|30
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|43
|Ονομαστική απόδοση (W)
|850
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|5,5
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|12
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 310 x 1215
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος
- Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Κυλινδρική βούρτσα, στάνταρντ: 1 Τεμάχιο(α)
- αφρός φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ένδειξη κατάστασης φίλτρου
- Συνδεόμενο καλώδιο τροφοδοσίας: Standard
- Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους
- Κατηγορία προστασίας: II