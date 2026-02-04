Με μεγάλο πλάτος εργασίας 300 mm, η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/1 είναι επίσης ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, είτε πρόκειται για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, τους εκθεσιακούς χώρους, τον τομέα ξενοδοχείων και εστιατορίων είτε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Επίσης, οι εργασίες καθαρισμού σε άκρες, ράγες και μικρές γωνίες εκτελούνται ξεκούραστα, γρήγορα και εντατικά με τον αποσπώμενο σωλήνα αναρρόφησης με τη βοήθεια του επεκτάσιμου εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Οι καινοτόμες λεπτομέρειες εξοπλισμού, όπως ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυγοκεντρικός σύνδεσμος, η οποίος απελευθερώνει αυτόματα τον κύλινδρο σε περίπτωση που η βούρτσα μπλοκαριστεί από ακαθαρσίες, ή η αυτόματη απελευθέρωση βούρτσας, η οποία αποτρέπει την παραμόρφωση των λωρίδων της βούρτσας, αποδεικνύουν τον έξυπνο και ασφαλή σχεδιασμό του μηχανήματος. Δύο ανθεκτικές αρθρώσεις μεταξύ της κεφαλής της βούρτσας και του μέρους αναρρόφησης, καθώς και η πλάκα ολίσθησης από υψηλής ποιότητας πλαστικό είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα των απαιτήσεων της εταιρείας μας για ποιότητα. Ο χειρισμός είναι επίσης άνετος: Εφόσον χρειάζεται, η βούρτσα μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ακόμα και το καλώδιο ρεύματος μπορεί να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια επισκευής χωρίς να απαιτείται καμία γνώση χάρη στο σύστημα ταχείας αλλαγής.