Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 Hf
Ειδικά για σχολαστικό και αποτελεσματικό καθαρισμό σε αεροσκάφη: η σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 Hf λειτουργεί με την τάση που χρησιμοποιείται σε όλα τα αεροσκάφη σε ολόκληρο τον κόσμο (110 V, 400 Hz).
Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 Hf αναπτύχθηκε ειδικά για τις ιδιαίτερες προκλήσεις του καθαρισμού στις καμπίνες αεροσκαφών. Λειτουργεί με την ενσωματωμένη τάση που χρησιμοποιείται σε όλα τα αεροσκάφη σε ολόκληρο τον κόσμο (110 V, 400 Hz) και έχει ένα εύκολα ορατό κίτρινο καλώδιο μήκους 25 μέτρων για να μη χρειάζεται πολλαπλή επανασύνδεση. Η χωρητικότητα 12 λίτρων του δοχείου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια χρήσης χωρίς διακοπές. Διατίθεται, επίσης, ένα προαιρετικό φίλτρο HEPA, το οποίο διατηρεί την καμπίνα χωρίς σκόνη και προστατεύει την υγεία των χρηστών, των επιβατών και του προσωπικού του αεροσκάφους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ο ειδικός για τον καθαρισμό των καμπινών των αεροσκαφών
Φίλτρο HEPA για καθαρό εξερχόμενο αέρα
Μόνιμο βασικό φίλτρο
Ποδοδιακόπτης για επιπλέον άνεση
Άγκιστρο καλωδίου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|110
|Συχνότητα (Hz)
|400
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|240 / 24
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|53
|Ονομαστική απόδοση (W)
|900
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|12
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|25
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|62
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|410 x 315 x 340
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
- Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
- Ακροφύσιο δαπέδου
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
- Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece
Εξοπλισμός
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
- Ενσωματωμένος οργανωτής καλωδίων τροφοδοσίας
- Άγκιστρο καλωδίου
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανική για τον καθαρισμό σε αεροπλάνα, λεωφορεία και τρένα
- Για ενδελεχή καθαρισμό όλων των δαπέδων – από σκληρά δάπεδα έως χαλιά