Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 Hf αναπτύχθηκε ειδικά για τις ιδιαίτερες προκλήσεις του καθαρισμού στις καμπίνες αεροσκαφών. Λειτουργεί με την ενσωματωμένη τάση που χρησιμοποιείται σε όλα τα αεροσκάφη σε ολόκληρο τον κόσμο (110 V, 400 Hz) και έχει ένα εύκολα ορατό κίτρινο καλώδιο μήκους 25 μέτρων για να μη χρειάζεται πολλαπλή επανασύνδεση. Η χωρητικότητα 12 λίτρων του δοχείου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια χρήσης χωρίς διακοπές. Διατίθεται, επίσης, ένα προαιρετικό φίλτρο HEPA, το οποίο διατηρεί την καμπίνα χωρίς σκόνη και προστατεύει την υγεία των χρηστών, των επιβατών και του προσωπικού του αεροσκάφους.