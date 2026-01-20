Σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 7/1 Classic

Ελαφριά και εργονομική, η Τ 7/1 Classic με σακούλα fleece είναι ένα εισαγωγικό μοντέλο σκούπας με σωστή αναλογία ποιότητας-τιμής, με ισχυρή αναρρόφηση και αποθήκευση καλωδίου.

Χάρη στο μοτέρ 850 W η compact σκούπα ξηρής αναρρόφησης Τ 7/1 Classic έχει εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης 235 mbar. Παρόλη την ισχύ, η σκούπα λειτουργεί σχετικά αθόρυβα στα 62 db(A). Η σκούπα διαθέτει σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, ενώ ζυγίζει μόνο 3.5 κιλά. Η εργονομική λαβή εξασφαλίζει άνετη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει δυο ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες για μέγιστη ευκινησία. Το προστατευτικό πλαίσιο εξασφαλίζει ότι ο κάδος των 7.5 λίτρων δεν θα προκαλέσει φθορά στα έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Διαθέτει φίλτρο fleece εκτός από τη σακούλα για αδιάκοπη λειτουργία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλό βάρος
Χαμηλό βάρος
Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια. Έως και 50% μικρότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας. Επιτρέπει μακρά εργασία χωρίς κόπωση.
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
Μόνιμο κύριο καλάθι φίλτρου
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό φλις. Βιώσιμο: μπορεί να πλυθεί στο χέρι στους 30 °C.
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης
Εξαιρετική ισχύς αναρρόφησης
Επαγγελματική ποιότητα. Καλή σχέση τιμής/απόδοσης.
Άγκιστρο καλωδίου
  • Εύκολη αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
  • Ασφαλής στερέωση του καλωδίου κατά τη μεταφορά.
Ανθεκτικός προφυλακτήρας
  • Προστατεύει τα έπιπλα, τους τοίχους και το μηχάνημα από ζημιές.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τάση τροφοδοσίας (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 235 / 23,5
Ποσότητα αέρα (l/s) 40
Ονομαστική απόδοση (W) 850
Χωρητικότητα κάδου (l) 7
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Μήκος καλωδίου (m) 7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 62
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 3,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 375 x 285 x 310

Πεδίο προμήθειας

  • Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
  • Γωνία: Πλαστικό
  • Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 3 Τεμάχιο(α)
  • Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 350 mm
  • Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
  • Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
  • Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
  • Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
  • Φίλτρο προστασίας κινητήρα
  • Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece

Εξοπλισμός

  • Υλικό κάδου: Πλαστικό
  • Άγκιστρο καλωδίου
Πεδία εφαρμογής
  • Για όλες τις σκληρές επιφάνειες (π.χ. πλακάκια, φυσική πέτρα, PVC, λινοτάπητα)
  • Δάπεδα με μοκέτα
