Χάρη στο μοτέρ 850 W η compact σκούπα ξηρής αναρρόφησης Τ 7/1 Classic έχει εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης 235 mbar. Παρόλη την ισχύ, η σκούπα λειτουργεί σχετικά αθόρυβα στα 62 db(A). Η σκούπα διαθέτει σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, ενώ ζυγίζει μόνο 3.5 κιλά. Η εργονομική λαβή εξασφαλίζει άνετη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει δυο ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες για μέγιστη ευκινησία. Το προστατευτικό πλαίσιο εξασφαλίζει ότι ο κάδος των 7.5 λίτρων δεν θα προκαλέσει φθορά στα έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Διαθέτει φίλτρο fleece εκτός από τη σακούλα για αδιάκοπη λειτουργία.