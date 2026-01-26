Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R
Ελεύθερα διαμορφώσιμο, συμπαγούς σχεδιασμού επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R με κάδους χωρητικότητας 150 λίτρων, διαθέσιμο σε δύο εκδοχές, με κυλινδρική ή δισκοειδή κεφαλή. Ιδανικό για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 2.500 έως 10.000 τ.μ.
Ο συμπαγής σχεδιασμός του B 150 R το καθιστά ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών εσωτερικών χώρων, ενώ προσφέρει άριστη ορατότητα κάθε στιγμή. Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων (μπαταρίες γέλης ή υγρού στοιχείου 180–240 Ah) διαθέτει πλάτος εργασίας 75 ή 90 εκατοστών και περιλαμβάνει είτε κυλινδρική κεφαλή με λειτουργία σάρωσης (ιδανική για ανάγλυφες επιφάνειες) είτε δισκοειδή κεφαλή για λείες επιφάνειες. Η προαιρετική μετάδοση κίνησης σε όλους τους τροχούς εγγυάται βέλτιστη πρόσφυση και βοηθάει στο αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και σημεία με κλίση. Η κεφαλή βούρτσας και τα μάκτρα χαμηλώνουν αυτόματα. Το μηχάνημα διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη και στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τον χειρισμό του μηχανήματος. Η αυτόματη προσαρμογή της πίεσης επαφής, οι ρυθμιζόμενες λειτουργίες καθαρισμού και το σύστημα κλειδιού KIK ολοκληρώνουν το πακέτο του εξοπλισμού. Η μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού Dose, η λειτουργία Auto Fill για την αποτελεσματική πλήρωση του κάδου με καθαρό νερό, καθώς και το σύστημα έκπλυσης κάδου για τον εύκολο καθαρισμό του κάδου ακάθαρτου νερού διατίθενται επίσης στον προαιρετικό εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέστε ένα λάστιχο νερού και η πλήρωση σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει.
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής (προαιρετικό)
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750 - 900
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1300
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|940 - 1060
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|9000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|6000
|Τύπος μπαταρίας
|ξεχωριστά
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180 - 1300
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|34 - 560
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|9
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|560
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 1080 x 1410