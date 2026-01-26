Ο συμπαγής σχεδιασμός του B 150 R το καθιστά ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών εσωτερικών χώρων, ενώ προσφέρει άριστη ορατότητα κάθε στιγμή. Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων (μπαταρίες γέλης ή υγρού στοιχείου 180–240 Ah) διαθέτει πλάτος εργασίας 75 ή 90 εκατοστών και περιλαμβάνει είτε κυλινδρική κεφαλή με λειτουργία σάρωσης (ιδανική για ανάγλυφες επιφάνειες) είτε δισκοειδή κεφαλή για λείες επιφάνειες. Η προαιρετική μετάδοση κίνησης σε όλους τους τροχούς εγγυάται βέλτιστη πρόσφυση και βοηθάει στο αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και σημεία με κλίση. Η κεφαλή βούρτσας και τα μάκτρα χαμηλώνουν αυτόματα. Το μηχάνημα διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη και στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση. Αυτό διευκολύνει σημαντικά τον χειρισμό του μηχανήματος. Η αυτόματη προσαρμογή της πίεσης επαφής, οι ρυθμιζόμενες λειτουργίες καθαρισμού και το σύστημα κλειδιού KIK ολοκληρώνουν το πακέτο του εξοπλισμού. Η μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού Dose, η λειτουργία Auto Fill για την αποτελεσματική πλήρωση του κάδου με καθαρό νερό, καθώς και το σύστημα έκπλυσης κάδου για τον εύκολο καθαρισμό του κάδου ακάθαρτου νερού διατίθενται επίσης στον προαιρετικό εξοπλισμό.