Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό με τις στενές και κομψές γραμμές του, το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων Β 150 R Adv + D75 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με δύσκολα σημεία. Το μηχάνημα διαθέτει δύο δισκοειδείς βούρτσες (75 εκ. πλάτος εργασίας) και εντυπωσιάζει με την κίνηση σε όλους τους τροχούς – για άριστη πρόσφυση σε στροφές και κλίσεις. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας, καθώς και τα επίπεδα θορύβου. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης τον διακόπτη EASY Operation, στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση και μεγάλη έγχρωμη οθόνη για τη διευκόλυνση του χειρισμού του μηχανήματος. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για την προστασία από λανθασμένο χειρισμό, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να χορηγηθούν εύκολα μέσω του συστήματος ΚΙΚ. Το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής διασφαλίζει τον υγιεινό και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού. Στη συνέχεια, η λειτουργία Auto Fill επιτρέπει την πρακτική και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. Περιλαμβάνεται πρακτικός φορτιστής επί του οχήματος. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)