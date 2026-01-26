Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Adv + D 75
Επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + D75. Συμπαγείς διαστάσεις και λειτουργία με μπαταρία
Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό με τις στενές και κομψές γραμμές του, το μπαταριοκίνητο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων Β 150 R Adv + D75 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων με δύσκολα σημεία. Το μηχάνημα διαθέτει δύο δισκοειδείς βούρτσες (75 εκ. πλάτος εργασίας) και εντυπωσιάζει με την κίνηση σε όλους τους τροχούς – για άριστη πρόσφυση σε στροφές και κλίσεις. Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας, καθώς και τα επίπεδα θορύβου. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης τον διακόπτη EASY Operation, στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση και μεγάλη έγχρωμη οθόνη για τη διευκόλυνση του χειρισμού του μηχανήματος. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για την προστασία από λανθασμένο χειρισμό, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να χορηγηθούν εύκολα μέσω του συστήματος ΚΙΚ. Το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής διασφαλίζει τον υγιεινό και εύκολο καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού. Στη συνέχεια, η λειτουργία Auto Fill επιτρέπει την πρακτική και γρήγορη πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό. Περιλαμβάνεται πρακτικός φορτιστής επί του οχήματος. (Παράδειγμα διαμόρφωσης, διατίθενται διαφορετικές διαμορφώσεις.)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.
Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρκινγκ πολλαπλών ορόφων με μεγάλη κλίση
- Έως και 18% ικανότητα αναρρίχησης στη λειτουργία καθαρισμού.
- καλή σταθερή διεύθυνση ακόμα και σε λεία δάπεδα
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Πρακτική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Τύποι μπαταρίας: maintenance-free με 36 V/180 Ah, low-maintenance με 36 V/180 Ah, maintenance-free με 36 V/240 Ah, low-maintenance με 36 V/240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|46
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|61
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 3100
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Πλευρικές βούρτσες
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως σε κτίρια εργοστασίων
- Επίσης ιδανική επιλογή για δραστηριότητες εφοδιαστικής, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό αποθηκών
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης