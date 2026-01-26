Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Dose (μπαταρία γέλης ή υγρού στοιχείου 180–240 Ah) διαθέτει κυλινδρική κεφαλή με πλάτος εργασίας 75 ή 90 εκατοστά. Η ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης είναι ιδανική για ανάγλυφες επιφάνειες. Το μηχάνημα διαθέτει μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού Dose, σύστημα κλειδιού KIK και μια ποικιλία λειτουργιών καθαρισμού. Η πίεση επαφής προσαρμόζεται αυτόματα στις τοπικές συνθήκες. Η κεφαλή βούρτσας και τα μάκτρα χαμηλώνουν αυτόματα. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη και τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό τον χειρισμό του μηχανήματος. Προαιρετικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού: μετάδοση κίνησης σε όλους τους τροχούς για άψογη πρόσφυση σε στροφές και σε επιφάνειες με κλίση, λειτουργία Auto Fill για την αποτελεσματική πλήρωση του κάδου με καθαρό νερό, καθώς και σύστημα έκπλυσης κάδου για τον εύκολο και υγιεινό καθαρισμό του κάδου ακάθαρτου νερού. Εγγυημένη άριστη ορατότητα κάθε στιγμή κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.