Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R DOSE
Ευέλικτο, επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R. Προαιρετικά με μπαταρία γέλης ή υγρού στοιχείου. Διαθέτει δισκοειδή κεφαλή, μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού Dose, σύστημα έκπλυσης κάδου και λειτουργία Auto Fill.
Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Dose (μπαταρία γέλης ή υγρού στοιχείου 180–240 Ah) διαθέτει κυλινδρική κεφαλή με πλάτος εργασίας 75 ή 90 εκατοστά. Η ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης είναι ιδανική για ανάγλυφες επιφάνειες. Το μηχάνημα διαθέτει μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού Dose, σύστημα κλειδιού KIK και μια ποικιλία λειτουργιών καθαρισμού. Η πίεση επαφής προσαρμόζεται αυτόματα στις τοπικές συνθήκες. Η κεφαλή βούρτσας και τα μάκτρα χαμηλώνουν αυτόματα. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη και τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό τον χειρισμό του μηχανήματος. Προαιρετικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού: μετάδοση κίνησης σε όλους τους τροχούς για άψογη πρόσφυση σε στροφές και σε επιφάνειες με κλίση, λειτουργία Auto Fill για την αποτελεσματική πλήρωση του κάδου με καθαρό νερό, καθώς και σύστημα έκπλυσης κάδου για τον εύκολο και υγιεινό καθαρισμό του κάδου ακάθαρτου νερού. Εγγυημένη άριστη ορατότητα κάθε στιγμή κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέστε ένα λάστιχο νερού και η πλήρωση σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει.
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής (προαιρετικό)
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750 - 900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|940 - 1060
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Κάδος (l)
|9
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|5400
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3800
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 1300
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|505 - 560
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|9
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|2800
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως δάπεδα εργοστασίων.
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης