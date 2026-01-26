Το μικρών διαστάσεων B 150 R Dose παρέχει βέλτιστη ορατότητα κατά τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων. Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων μπορεί να εξοπλιστεί με μπαταρία τύπου τζελ ή υγρού στοιχείου (180-240 Ah) και διαθέτει δισκοειδή κεφαλή (ιδανική για λεία δάπεδα) με 75 ή 90 εκ. πλάτος εργασίας. Η προαιρετική κίνηση σε όλους τους τροχούς εγγυάται υψηλό επίπεδο πρόσφυσης γύρω σε στροφές και στις πλαγιές. Ο πρακτικός βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το αυτόματο χαμήλωμα της κεφαλής βούρτσας και του μάκτρου, τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη, την αυτόματη ρύθμιση της επαφής πίεσης, την επιλογή τρόπων καθαρισμού, το σύστημα κλειδιού ΚΙΚ, τη μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού προϊόντος DOSE, καθώς και τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση. Διατίθενται επίσης οι εξής επιλογές: η λειτουργία Auto Fill για την αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό καθώς και το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής για τον εύκολο και υγιεινό καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.