Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R DOSE (με δίσκο)
Επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R με δισκοειδή κεφαλή, δοσομετρητή καθαριστικού προϊόντος DOSE, αυτόματη πλήρωση δεξαμενής με καθαρό νερό, σύστημα απόπλυσης δεξαμενής.
Το μικρών διαστάσεων B 150 R Dose παρέχει βέλτιστη ορατότητα κατά τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων. Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων μπορεί να εξοπλιστεί με μπαταρία τύπου τζελ ή υγρού στοιχείου (180-240 Ah) και διαθέτει δισκοειδή κεφαλή (ιδανική για λεία δάπεδα) με 75 ή 90 εκ. πλάτος εργασίας. Η προαιρετική κίνηση σε όλους τους τροχούς εγγυάται υψηλό επίπεδο πρόσφυσης γύρω σε στροφές και στις πλαγιές. Ο πρακτικός βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το αυτόματο χαμήλωμα της κεφαλής βούρτσας και του μάκτρου, τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη, την αυτόματη ρύθμιση της επαφής πίεσης, την επιλογή τρόπων καθαρισμού, το σύστημα κλειδιού ΚΙΚ, τη μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού προϊόντος DOSE, καθώς και τα στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση. Διατίθενται επίσης οι εξής επιλογές: η λειτουργία Auto Fill για την αποτελεσματική πλήρωση της δεξαμενής με καθαρό νερό καθώς και το σύστημα απόπλυσης δεξαμενής για τον εύκολο και υγιεινό καθαρισμό της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέστε ένα λάστιχο νερού και η πλήρωση σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει.
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής (προαιρετικό)
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Εύκολος χειρισμός
- Εύκολος χειρισμός χάρη στα σαφή στοιχεία λειτουργίας και την χρωματική κωδικοποίηση
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750 - 900
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|940 - 1060
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|150 / 150
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|5400
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3800
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|34 - 46
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|9
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|2800
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|957
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως δάπεδα εργοστασίων.
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης