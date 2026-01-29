Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R + D 110
Μπαταριοκίνητο συμπαγές επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 200 R + D για εσωτερικές επιφάνειες έως και 7.000 τ.μ.
Μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις μεσαίες εσωτερικές επιφάνειες μέχρι 7.000 μ², γρήγορα και λεπτομερέστατα με τη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 200 R + D 90. Η κεφαλή βούρτσας δίσκου με πλάτος εργασίας 90 cm εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα καθαρισμού είναι σταθερά εξαιρετικά, ενώ το σύστημα κλειδιών KIK, ο διακόπτης λειτουργίας EASY και τα στοιχεία ελέγχου χρώματος εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία του συμπαγούς μηχανήματος είναι εξαιρετικά απλή, βολική και ασφαλής. Η μεγάλη και σαφώς διατεταγμένη έγχρωμη οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν διάφορες λειτουργίες καθαρισμού, είναι επίσης βολική. Ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει, κατόπιν αιτήματος, τη χρήση νερού και ενέργειας, καθώς και τον θόρυβο λειτουργίας του μηχανήματος και έτσι αυξάνει σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας του. Με το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα δοσολογίας, εξασφαλίζεται ομοιόμορφη και ακριβής προσθήκητου όγκου του καθαριστικού. Κατόπιν αιτήματος, το μηχάνημα μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για τη σωστή πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 200 λίτρων ή με το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για τον καθαρισμό της δεξαμενής ακαθαρσιών. Και τέλος, η σύνδεση με το διαδικτυακό μας σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet ολοκληρώνει απόλυτα το πλήρες πακέτο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου
- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
"Χτιστή" συσκευή
- λεπτομέριες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1100
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1180
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|200 / 200
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|34
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|2500
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|994
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως δάπεδα εργοστασίων.
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης