Μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις μεσαίες εσωτερικές επιφάνειες μέχρι 7.000 μ², γρήγορα και λεπτομερέστατα με τη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 200 R + D 90. Η κεφαλή βούρτσας δίσκου με πλάτος εργασίας 90 cm εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα καθαρισμού είναι σταθερά εξαιρετικά, ενώ το σύστημα κλειδιών KIK, ο διακόπτης λειτουργίας EASY και τα στοιχεία ελέγχου χρώματος εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία του συμπαγούς μηχανήματος είναι εξαιρετικά απλή, βολική και ασφαλής. Η μεγάλη και σαφώς διατεταγμένη έγχρωμη οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν διάφορες λειτουργίες καθαρισμού, είναι επίσης βολική. Ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει, κατόπιν αιτήματος, τη χρήση νερού και ενέργειας, καθώς και τον θόρυβο λειτουργίας του μηχανήματος και έτσι αυξάνει σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας του. Με το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα δοσολογίας, εξασφαλίζεται ομοιόμορφη και ακριβής προσθήκητου όγκου του καθαριστικού. Κατόπιν αιτήματος, το μηχάνημα μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για τη σωστή πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 200 λίτρων ή με το σύστημα έκπλυσης της δεξαμενής για τον καθαρισμό της δεξαμενής ακαθαρσιών. Και τέλος, η σύνδεση με το διαδικτυακό μας σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet ολοκληρώνει απόλυτα το πλήρες πακέτο.