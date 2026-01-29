Πολλές καινοτομίες που είναι διαθέσιμες στην στάνταρ ή στην προαιρετική έκδοση, κάνουν τη συμπαγή και μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 200 R + R 75 να είναι το ιδανικό μηχάνημα για τον καθαρισμό εσωτερικών επιφανειών μέχρι 7.000 m². Υπάρχουν αρκετοί τρόποι καθαρισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κεφαλή της βούρτσας με πλάτος εργασίας 75 cm. Επιπλέον, η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται σε ένα από τα τρία επίπεδα χρησιμοποιώντας το FACT. Η λειτουργία, η οποία διατηρήθηκε εξαιρετικά απλή με τον διακόπτη λειτουργίας EASY, η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, τα έγχρωμα στοιχεία ελέγχου και το σύστημα πλήκτρων KIK, είναι πολύ αποτελεσματικά στην αποτροπή εσφαλμένης λειτουργίας σε αλληλεπίδραση. Η λειτουργία eco! Efficiency εξοικονομεί ενέργεια και νερό και ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τον θόρυβο λειτουργίας. Για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 200 λίτρων, προσφέρεται η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης. Άλλα διαθέσιμα στοιχεία ως επιλογές περιλαμβάνουν το σύστημα πλύσης των δεξαμενών για τον καθαρισμό με υγιεινό τρόπο της δεξαμενής καθαρού νερού, τη δοσολογία του δοσιμετρητή Dose, καθώς και η σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης στόλου που βασίζεται στο cloud σύστημα Kärcher Fleet.