Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R + R 75
Το B 200 R + R 75 με δεξαμενή 200 λίτρων είναι μία πολύ συμπαγής, ηλεκτροκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδων που λειτουργεί με μπαταρία και τεχνολογία κυλίνδρων. Έχει πλάτος εργασίας 75 εκ. και καινοτόμο σύστημα κλειδιών KIK.
Πολλές καινοτομίες που είναι διαθέσιμες στην στάνταρ ή στην προαιρετική έκδοση, κάνουν τη συμπαγή και μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 200 R + R 75 να είναι το ιδανικό μηχάνημα για τον καθαρισμό εσωτερικών επιφανειών μέχρι 7.000 m². Υπάρχουν αρκετοί τρόποι καθαρισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κεφαλή της βούρτσας με πλάτος εργασίας 75 cm. Επιπλέον, η ταχύτητα της βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται σε ένα από τα τρία επίπεδα χρησιμοποιώντας το FACT. Η λειτουργία, η οποία διατηρήθηκε εξαιρετικά απλή με τον διακόπτη λειτουργίας EASY, η μεγάλη έγχρωμη οθόνη, τα έγχρωμα στοιχεία ελέγχου και το σύστημα πλήκτρων KIK, είναι πολύ αποτελεσματικά στην αποτροπή εσφαλμένης λειτουργίας σε αλληλεπίδραση. Η λειτουργία eco! Efficiency εξοικονομεί ενέργεια και νερό και ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τον θόρυβο λειτουργίας. Για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πλήρωση της δεξαμενής γλυκού νερού 200 λίτρων, προσφέρεται η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης. Άλλα διαθέσιμα στοιχεία ως επιλογές περιλαμβάνουν το σύστημα πλύσης των δεξαμενών για τον καθαρισμό με υγιεινό τρόπο της δεξαμενής καθαρού νερού, τη δοσολογία του δοσιμετρητή Dose, καθώς και η σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης στόλου που βασίζεται στο cloud σύστημα Kärcher Fleet.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης
- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμα πιο αθόρυβο άρα ιδανικό για περιοχές που απαιτείται ησυχία (daytime cleaning, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.α)
Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)
- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος
Επιλογή μεταξύ 4 τύπων μπαταριών
- Διατίθενται μπαταρίες χαμηλής και μηδενικής συντήρησης με 36 V/180 Ah ή240 Ah.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Γρήγορη ακαι εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων
Σύστημα ανύψωσης κάδου (προαιρετικό)
- Εύκολος καθαρισμός του κάδου ακάθαρτου νερού
- Εξοικονόμηση νερού μέχρι και 70% σε σύγκριση με το κοινό λάστιχο κήπου
- Καλύτερη υγιεινή
Ενσωματωμένος φορτιστής
- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φορτιστής
- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Προσαρμόσιμο για διαφορετικών τυπών μπαταρία
DOSE σύστημα δοσολογίας χημικού καθαριστικού (προαιρετικό)
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|200 / 200
|Κάδος (l)
|7
|Μπαταρία (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|600 - 1300
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|560
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 7
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|2300
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|994
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
Πεδία εφαρμογής
- Για χρήση σε χώρους παραγωγής, όπως δάπεδα εργοστασίων.
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.
- Για γρήγορο και αποτελεσματικό βασικό καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης σε εμπορικά κέντρα.
- Πολυώροφοι χώροι στάθμευσης