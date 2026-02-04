Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Εξοπλισμένη με μπαταρία, φορτιστή και κεφαλή βούρτσας δίσκου 100 cm: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές.
Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή B 260 RI Bp Pack επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις στην περιοχή σε σχεδόν καθόλου χρόνο με ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h, ρεζερβουάρ 260 λίτρων και πλάτος εργασίας 100 cm. Για να διασφαλιστεί απόλυτη ασφάλεια κατά την οδήγηση σε στροφές, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού παρακολουθεί την ταχύτητα και τη μειώνει όπως απαιτείται. Ο εξοπλισμός που παρουσιάζεται ως στάνταρ περιλαμβάνει μια υγρή μπαταρία 630 Ah, τον κατάλληλο φορτιστή μπαταρίας, το σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού παράγοντα "Dose" που εξοικονομεί πόρους, τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο, ένα χειροκίνητο σύστημα ξεβγάλματος δεξαμενής, ένα φως εργασίας και αυτόματη βελτιστοποίηση του ογκου του νερού όταν οδηγείται το μηχάνημα σε στροφές. Το B 260 RI Bp Pack είναι τέλεια σχεδιασμένο ακόμα και για τις πιο δύσκολες εφαρμογές βιομηχανικού καθαρισμού με την επανασχεδιασμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου για μεγαλύτερη στιβαρότητα, τους συμπαγείς κυλίνδρους εκτροπέα, το καλάθι χονδροειδών ρύπων από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο που έχει βελτιστοποιηθεί με με σεβασμό στη ροή του αέρα και συνεργάζεται με τους δύο στρόβιλους Ec γιανα προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Προαιρετικά διατίθεται επίσης ένα προαιρετικό πλαϊνό εξάρτημα καθαρισμού για καθαρισμό κοντά στις άκρες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ταχύτητα οδήγησης 10 km/hΕπιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές. Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.
Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρΕξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες. Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά. Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.
Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτροΜε χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης. Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.
Με σύστημα για τη δοσομετρική μονάδα καθαριστικού "DOSE".
- Εξοικονομεί χημικό καθαριστικό
- Ακριβής και ομοιόμορφη δοσολογία (ρυθμιζόμενη από 0%- 3%)
- Το χημικό καθαριστικό μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να πρέπει πρώτα να αδειάσει ο κάδος καθαρού νερού
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.
Μεγάλη έγχρωμη οθόνη
- Σαφής ένδειξη του τρέχοντος προγράμματος
- Εύκολη λειτουργία και μικρότεροι χρόνοι εκμάθησης
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (cm)
|100
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση ( )
|114
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού ( )
|260 / 260
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 10000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²)
|7000
|Τύπος μπαταρίας
|χαμηλή συντήρηση
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 630
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 5
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 12
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 10
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|max. 15
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|140
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (cm)
|212
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 9
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|1840
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1380
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Σύστημα απόπλυσης κάδου
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- DOSE
- Χειρόφρενο
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας