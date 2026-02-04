Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή B 260 RI Bp Pack επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις στην περιοχή σε σχεδόν καθόλου χρόνο με ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h, ρεζερβουάρ 260 λίτρων και πλάτος εργασίας 100 cm. Για να διασφαλιστεί απόλυτη ασφάλεια κατά την οδήγηση σε στροφές, ένας αισθητήρας γωνίας τιμονιού παρακολουθεί την ταχύτητα και τη μειώνει όπως απαιτείται. Ο εξοπλισμός που παρουσιάζεται ως στάνταρ περιλαμβάνει μια υγρή μπαταρία 630 Ah, τον κατάλληλο φορτιστή μπαταρίας, το σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού παράγοντα "Dose" που εξοικονομεί πόρους, τη λειτουργία αυτόματης πλήρωσης που εξοικονομεί χρόνο, ένα χειροκίνητο σύστημα ξεβγάλματος δεξαμενής, ένα φως εργασίας και αυτόματη βελτιστοποίηση του ογκου του νερού όταν οδηγείται το μηχάνημα σε στροφές. Το B 260 RI Bp Pack είναι τέλεια σχεδιασμένο ακόμα και για τις πιο δύσκολες εφαρμογές βιομηχανικού καθαρισμού με την επανασχεδιασμένη κεφαλή βούρτσας δίσκου για μεγαλύτερη στιβαρότητα, τους συμπαγείς κυλίνδρους εκτροπέα, το καλάθι χονδροειδών ρύπων από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο που έχει βελτιστοποιηθεί με με σεβασμό στη ροή του αέρα και συνεργάζεται με τους δύο στρόβιλους Ec γιανα προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Προαιρετικά διατίθεται επίσης ένα προαιρετικό πλαϊνό εξάρτημα καθαρισμού για καθαρισμό κοντά στις άκρες.