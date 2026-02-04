Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου και μηδενικών εκπομπών B 300 RI Bp διαθέτει μια βούρτσα στη δεξιά πλευρά που επεκτείνει το πλάτος εργασίας σε συνολικά 1350 χιλιοστά. Αυτό καθιστά το μηχάνημα ιδιαίτερα αποτελεσματικό για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης μεγάλων επιφανειών και καθαρισμό μέχρι την άκρη των τοίχων και στις γωνίες. Μια δεύτερη πλαϊνή βούρτσα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ως προαιρετικό πρόσθετο. Δύο μεγάλες κυλινδρικές βούρτσες, μια δεξαμενή νερού 300 λίτρων και το φαρδύ και κυρτό μάκτρο παρέχουν απόδοση επιφάνειας έως και 14.000 m²/h και εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεσματικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα με μία μόνο λειτουργία. Οι ρύποι που συλλέγονται μπορούν στη συνέχεια να απορριφθούν πολύ εύκολα και άνετα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκκένωσης υψηλού δοχείου. Επιπλέον, χάρη στο συμπαγές ατσάλινο πλαίσιο, το B 300 RI Bp είναι επίσης κατάλληλο για πιο δύσκολες εφαρμογές. Το συνδυασμένο KTL και η βαφή πούδρας εξασφαλίζουν την καλύτερη αντοχή στη σκουριά. Περιλαμβάνει μεγάλη μπαταρία μολύβδου 36 V/805 Ah.