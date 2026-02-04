Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 300 RI Bp Pack + SB
Φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική: η μηδενικών εκπομπών B 300 RI BP με δεξαμενή καθαρού και ακάθαρτου νερού 300 λίτρων σκουπίζει και σφουγγαρίζει με μία μόνο λειτουργία. Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής μπαταρίας.
Η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου και μηδενικών εκπομπών B 300 RI Bp διαθέτει μια βούρτσα στη δεξιά πλευρά που επεκτείνει το πλάτος εργασίας σε συνολικά 1350 χιλιοστά. Αυτό καθιστά το μηχάνημα ιδιαίτερα αποτελεσματικό για βαθύ καθαρισμό και καθαρισμό συντήρησης μεγάλων επιφανειών και καθαρισμό μέχρι την άκρη των τοίχων και στις γωνίες. Μια δεύτερη πλαϊνή βούρτσα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ως προαιρετικό πρόσθετο. Δύο μεγάλες κυλινδρικές βούρτσες, μια δεξαμενή νερού 300 λίτρων και το φαρδύ και κυρτό μάκτρο παρέχουν απόδοση επιφάνειας έως και 14.000 m²/h και εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεσματικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα με μία μόνο λειτουργία. Οι ρύποι που συλλέγονται μπορούν στη συνέχεια να απορριφθούν πολύ εύκολα και άνετα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκκένωσης υψηλού δοχείου. Επιπλέον, χάρη στο συμπαγές ατσάλινο πλαίσιο, το B 300 RI Bp είναι επίσης κατάλληλο για πιο δύσκολες εφαρμογές. Το συνδυασμένο KTL και η βαφή πούδρας εξασφαλίζουν την καλύτερη αντοχή στη σκουριά. Περιλαμβάνει μεγάλη μπαταρία μολύβδου 36 V/805 Ah.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα
Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτων
Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος
Κίνηση μπαταρίας μηδενικών εκπομπών
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|1045 - 1350
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1755
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|1440
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|300 / 300
|Κάδος (l)
|180
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 14000
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|10500
|Μπαταρία (V/Ah)
|36 / 805
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|περίπου 4
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|περίπου 11
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|460
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|25 - 150
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 12
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μάκτρο, καμπύλο
- Πλευρικές βούρτσες
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης
- Εξάρτημα προσάρωσης
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Βασικά φώτα ημέρας
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και χημικών.
- Για τη βιομηχανία (χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου), εφοδιαστική και αποθήκες, χώροι στάθμευσης και πολυώροφα πάρκινγκ αυτοκινήτων, κατασκευαστικός κλάδος, αεροδρόμια και λιμάνια