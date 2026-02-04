Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/55 C Classic Bp
Η συμπαγής μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/55 C Classic Bp με μπαταρία εντυπωσιάζει με την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και, χάρη στο άνετο σύστημα τεσσάρων τροχών, με την εύκολη λειτουργία της.
Μια κεφαλή με δισκόβουρτσα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με πίεση επαφής βούρτσας 27 kg, καθώς και το V-σχήματος μάκτρο 900 mm, εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού με την μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/55 C Classic Bp με μπαταρία. Με πλάτος εργασίας 51 cm και δεξαμενή 55 λίτρων, η συμπαγής μηχανή επιτρέπει απόδοση καθαρισμού έως 2000 m²/h. Η στιβαρή BD 50/55 C Classic Bp εντυπωσιάζει επίσης με την υψηλή φιλικότητα προς τον χρήστη και την ιδιαίτερα απλή λειτουργία χάρη στο άνετο σύστημα τεσσάρων τροχών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανυψωμένη κεφαλή βούρτσας αλουμινίου
- Υλικό υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση.
Άνετο σύστημα τεσσάρων τροχών
- Ιδανικό για μεγάλες εφαρμογές χωρίς κόπωση.
- Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη και μειώνει σημαντικά τη σωματική προσπάθεια.
Αυτονόητη λειτουργία
- Τα λειτουργικά σφάλματα σχεδόν αποκλείονται χάρη στην αυτονόητη λειτουργία.
- Μειώνει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και συντομεύει τις φάσεις εξοικείωσης.
Μάκτρο σχήματος V στον βασικό εξοπλισμό
- Γρήγορο στέγνωμα χάρη σε λιγότερο υπολειμματικό νερό στις καθαρισμένες περιοχές.
- Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ολίσθησης σε πρόσφατα καθαρισμένα σημεία.
- Αυξάνει την ισχύ αναρρόφησης και την ασφάλεια.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Επιτρέπει υψηλότερη παραγωγικότητα κατά τις εφαρμογές καθαρισμού.
- Αυξάνει την άνεση λειτουργίας.
Στιβαρό τυπικό πλαίσιο
- Μειώνει την προσπάθεια και το κόστος συντήρησης.
- Αυξάνει την αξιοπιστία.
Μοναδικός σχεδιασμός συστήματος αναρρόφησης
- Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας.
Ξεχωριστό σύστημα δεξαμενής βρώμικου νερού
- Πολύ εύκολο καθάρισμα.
- Αυξάνει την υγιεινή.
Καπάκι γλυκού νερού με δοσολογία καθαριστικού
- Για εύκολη και ακριβή δοσολογία των καθαριστικών.
- Μειώνει την κατανάλωση καθαριστικού και το κόστος.
Πρακτική βάση
- Για τη μεταφορά διαφόρων εξαρτημάτων.
- Τα εργαλεία για χειροκίνητο καθαρισμό είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|510
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|900
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|55 / 55
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 2550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1530
|Μπαταρία (V)
|24
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 3
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|27
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65,2
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|240
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|84
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, σχήματος V
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για εργολάβους καθαριστές για χρήση σε δημόσια κτίρια ή γραφεία
- Ιδανικό μηχάνημα για εργασία σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο και κατά τις νυχτερινές ώρες
- Κατάλληλο επίσης για εφαρμογές καθαρισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε καντίνες ή γραφεία.
- Για χρήση σε ξενοδοχεία και σε επιχειρήσεις catering, λιανική πώληση και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Καταστήματα λιανικής
- Για καθαρισμούς στον κλάδο της υγείας, στις μεταφορές και στη βιομηχανία
- Βιομηχανία
- Χώρος του Αυτοκινήτου
- Γραφεία