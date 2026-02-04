Μια κεφαλή με δισκόβουρτσα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με πίεση επαφής βούρτσας 27 kg, καθώς και το V-σχήματος μάκτρο 900 mm, εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού με την μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/55 C Classic Bp με μπαταρία. Με πλάτος εργασίας 51 cm και δεξαμενή 55 λίτρων, η συμπαγής μηχανή επιτρέπει απόδοση καθαρισμού έως 2000 m²/h. Η στιβαρή BD 50/55 C Classic Bp εντυπωσιάζει επίσης με την υψηλή φιλικότητα προς τον χρήστη και την ιδιαίτερα απλή λειτουργία χάρη στο άνετο σύστημα τεσσάρων τροχών.