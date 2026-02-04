Μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/55 W Classic Bp
Με δύο δεξαμενές 55 λίτρων και πλάτος εργασίας 51 cm, η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή που λειτουργεί με μπαταρία BD 50/55 W Classic Bp επιτυγχάνει απόδοση επιφάνειας 2000 m² την ώρα.
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή που λειτουργεί με μπαταρία BD 50/55 W Classic Bp εντυπωσιάζει με τα στιβαρά και μακράς διαρκείας εξαρτήματα, όπως η κεφαλή της δισκοβούρτσας και το μάκτρο (850 mm) από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. Πίεση επαφής βούρτσας 27 κιλών, δεξαμενές 55 λίτρων και πλάτος εργασίας 51 εκατοστών εξασφαλίζουν κορυφαία αποτελέσματα έως και 2000 m² την ώρα για καθαρισμό συντήρησης, π.χ. σε δημόσια κτίρια, λιανική, στον τομέα της υγείας ή στη βιομηχανία. Η πολύ συμπαγής σχεδίαση, το άνετο σύστημα τετρακίνησης και η υποστήριξη από την ενσωματωμένη κίνηση πρόσφυσης επιτρέπουν μια εξαιρετική επισκόπηση των περιοχών που πρέπει να καθαριστούν, πολύ εύκολους ελιγμούς και μακροχρόνιες εφαρμογές χωρίς κόπωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εργολάβοι καθαριστές εκτιμούν το φιλικό προς το χρήστη και ευέλικτο BD 50/55 W Classic Bp σε καθημερινές εφαρμογές καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανυψωμένη κεφαλή βούρτσας αλουμινίουΓια εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση. Υλικό υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Σύστημα τετρακίνησης με κίνηση στους δύο τροχούςΠολύ εύκολο στη μεταφορά. Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη και μειώνει σημαντικά τη σωματική προσπάθεια. Ιδανικό για μεγάλες εφαρμογές χωρίς κόπωση.
Αυτονόητη λειτουργίαΕύκολη εκκίνηση του μηχανήματος. Μειώνει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και συντομεύει τις φάσεις εξοικείωσης. Τα λειτουργικά σφάλματα σχεδόν αποκλείονται χάρη στην αυτονόητη λειτουργία.
Τυπικό κυρτό μάκτρο
- Γρήγορο στέγνωμα χάρη στο λιγότερο υπολειμματικό νερό στις καθαρισμένες περιοχές.
- Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ολίσθησης σε πρόσφατα καθαρισμένα σημεία.
- Αυξάνει την ισχύ αναρρόφησης και την ασφάλεια.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Για χειριστές με διαφορετικά ύψη
- Αυξάνει την άνεση λειτουργίας.
- Επιτρέπει υψηλότερη παραγωγικότητα κατά τις εφαρμογές καθαρισμού.
Στιβαρό τυπικό πλαίσιο
- Η υψηλή ποιότητα αποτρέπει τις παραμορφώσεις.
- Αυξάνει την αξιοπιστία.
- Μειώνει την προσπάθεια και το κόστος συντήρησης.
Μοναδικός σχεδιασμός συστήματος αναρρόφησης
- Εύκολες εργασίες συντήρησης.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας.
- Αυξάνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη.
Ξεχωριστό σύστημα δεξαμενής βρώμικου νερού
- Πολύ εύκολο καθάρισμα.
- Αυξάνει την υγιεινή.
Καπάκι γλυκού νερού με δοσολογία καθαριστικού
- Για εύκολη και ακριβή δοσολογία των καθαριστικών.
- Μειώνει την κατανάλωση καθαριστικού και το κόστος.
Πρακτική βάση
- Για τη μεταφορά διαφόρων εξαρτημάτων.
- Τα εργαλεία για χειροκίνητο καθαρισμό είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|850
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|55 / 55
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|max. 2550
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1530
|Μπαταρία (V)
|24
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|max. 6
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (kg)
|27
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1400
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 2,6
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|65,2
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|240
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|103
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)
- Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο
Εξοπλισμός
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Σύστημα 2 κάδων
- Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για εργολάβους καθαριστές για χρήση σε δημόσια κτίρια ή γραφεία
- Για χρήση σε ξενοδοχεία και σε επιχειρήσεις catering, λιανική πώληση και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Για τον καθαρισμό στον τομέα της υγείας, στον κλάδο των μεταφορών και στη βιομηχανία