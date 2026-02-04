Η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή που λειτουργεί με μπαταρία BD 50/55 W Classic Bp εντυπωσιάζει με τα στιβαρά και μακράς διαρκείας εξαρτήματα, όπως η κεφαλή της δισκοβούρτσας και το μάκτρο (850 mm) από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. Πίεση επαφής βούρτσας 27 κιλών, δεξαμενές 55 λίτρων και πλάτος εργασίας 51 εκατοστών εξασφαλίζουν κορυφαία αποτελέσματα έως και 2000 m² την ώρα για καθαρισμό συντήρησης, π.χ. σε δημόσια κτίρια, λιανική, στον τομέα της υγείας ή στη βιομηχανία. Η πολύ συμπαγής σχεδίαση, το άνετο σύστημα τετρακίνησης και η υποστήριξη από την ενσωματωμένη κίνηση πρόσφυσης επιτρέπουν μια εξαιρετική επισκόπηση των περιοχών που πρέπει να καθαριστούν, πολύ εύκολους ελιγμούς και μακροχρόνιες εφαρμογές χωρίς κόπωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εργολάβοι καθαριστές εκτιμούν το φιλικό προς το χρήστη και ευέλικτο BD 50/55 W Classic Bp σε καθημερινές εφαρμογές καθαρισμού.