Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης PW 30/1

Κινητήρια κεφαλή πλύσης PW 30/1 για την προσάρτηση του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 10/2. Η περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού και αυξάνει την απόδοση επιφάνειας έως και 35%.

Η βούρτσα ισχύος για την Puzzi έχει σχεδιαστεί για να εντατικοποιήσει τη διαδικασία βαθέως καθαρισμού. Αυτή η βούρτσα ενισχύει την απόδοση καθαρισμού κατά περίπου 35%. Μπορείτε να ψεκάσετε, να σκουπίσετε και να αναρροφήσετε με ένα μόνο πέρασμα. Με μεγαλύτερο πλάτος εργασίας 315mm (235mm για το PW 10) δηλαδή μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας κατά 25%, η PW 30/1 είναι φανερά ένα πιο αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενες βούρτσες
Για την εντατικοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού και την ευθυγράμμιση των ινών των χαλιών.
βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
Αυξάνει την απόδοση ανά επιφάνεια έως και 35%.
Διαφανές παράθυρο προβολής
Παράθυρο επιθεώρησης στην κεφαλή πλυσίματος για συνεχή παρακολούθηση της επιστροφής-αναρρόφησης.
Εύκολη λειτουργία
  • Εύκολη και απλή τοποθέτηση του ακροφυσίου δαπέδου.
  • Η περιστροφή της κυλινδρικής βούρτσας διευκολύνει την εργασία με το PW 30/1.
  • Εύκολη εκκίνηση με τον διακόπτη εναλλαγής.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 40 - 55
Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W) 60
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Μήκος καλωδίου (m) 4
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 5,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 350 x 260 x 835
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδα με μοκέτα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού