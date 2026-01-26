Η πίεση λειτουργίας έως 350 bar καθαρίζει και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο σχεδιασμός ανθεκτικού κλωβού προστατεύει ολόκληρο το μηχάνημα και καθιστά δυνατή την ασφαλή του φόρτωση σε γερανό. Ο σχεδιασμός που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και πολλές άλλες λεπτομέρειες καθιστούν αυτό το μηχάνημα την πρώτη επιλογή για επαγγελματική χρήση. Εύχρηστο και βολικό: Η υποδοχή διάταξης ψεκασμού και το ενσωματωμένο άγκιστρο σωλήνα διασφαλίζει ότι το αξεσουάρ είναι έτοιμο στο μηχάνημα. Ο μετρητής ωρών εμφανίζει πάντα τον ακριβή χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολο στο μετακίνηση: Ο σχεδιασμός που επιτρέπει την εύκολη μεταφορα διευκολύνει τη μεταφορά του μηχανήματος ακόμη και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων της Kärcher διασφαλίζει τη βέλτιστη πίεση. Η προαιρετική διακοπή σε περίπτωση έλλειψης νερού προστατεύει το μηχάνημα αλλά και τον χρήστη.