Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 13/35 Ge Cage
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί πίεση έως 350 bar για να αφαιρεί ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο σχεδιασμός ανθεκτικού κλωβού προβλέπει κυκλική προστασία και επιτρέπει την ασφαλή φόρτωση σε γερανό. Με σύστημα sack-trolley για εύκολη μεταφορά.
Η πίεση λειτουργίας έως 350 bar καθαρίζει και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο σχεδιασμός ανθεκτικού κλωβού προστατεύει ολόκληρο το μηχάνημα και καθιστά δυνατή την ασφαλή του φόρτωση σε γερανό. Ο σχεδιασμός που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και πολλές άλλες λεπτομέρειες καθιστούν αυτό το μηχάνημα την πρώτη επιλογή για επαγγελματική χρήση. Εύχρηστο και βολικό: Η υποδοχή διάταξης ψεκασμού και το ενσωματωμένο άγκιστρο σωλήνα διασφαλίζει ότι το αξεσουάρ είναι έτοιμο στο μηχάνημα. Ο μετρητής ωρών εμφανίζει πάντα τον ακριβή χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολο στο μετακίνηση: Ο σχεδιασμός που επιτρέπει την εύκολη μεταφορα διευκολύνει τη μεταφορά του μηχανήματος ακόμη και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων της Kärcher διασφαλίζει τη βέλτιστη πίεση. Η προαιρετική διακοπή σε περίπτωση έλλειψης νερού προστατεύει το μηχάνημα αλλά και τον χρήστη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη
- Στιβαρό και ανθεκτικό: Το νέο βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη της Kärcher έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαριά χρήση.
Έλεγχος ταχύτητας
- Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και εξοικονομείται ενέργεια.
Δυνατότητα μεταφοράς
Ανεξαρτησία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Παροχή (l/h)
|500 - 1300
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Καύσιμο
|Βενζίνη
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Honda
|Τύπος κινητήρα
|GX 690
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|16
|Τύπος αντλίας
|Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|122
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|150
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Ηλεκτροκίνηση
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας