Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 13/35 Ge Cage

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί πίεση έως 350 bar για να αφαιρεί ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο σχεδιασμός ανθεκτικού κλωβού προβλέπει κυκλική προστασία και επιτρέπει την ασφαλή φόρτωση σε γερανό. Με σύστημα sack-trolley για εύκολη μεταφορά.

Η πίεση λειτουργίας έως 350 bar καθαρίζει και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο σχεδιασμός ανθεκτικού κλωβού προστατεύει ολόκληρο το μηχάνημα και καθιστά δυνατή την ασφαλή του φόρτωση σε γερανό. Ο σχεδιασμός που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και πολλές άλλες λεπτομέρειες καθιστούν αυτό το μηχάνημα την πρώτη επιλογή για επαγγελματική χρήση. Εύχρηστο και βολικό: Η υποδοχή διάταξης ψεκασμού και το ενσωματωμένο άγκιστρο σωλήνα διασφαλίζει ότι το αξεσουάρ είναι έτοιμο στο μηχάνημα. Ο μετρητής ωρών εμφανίζει πάντα τον ακριβή χρόνο λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολο στο μετακίνηση: Ο σχεδιασμός που επιτρέπει την εύκολη μεταφορα διευκολύνει τη μεταφορά του μηχανήματος ακόμη και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Αξιόπιστο και ασφαλές: Η αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων της Kärcher διασφαλίζει τη βέλτιστη πίεση. Η προαιρετική διακοπή σε περίπτωση έλλειψης νερού προστατεύει το μηχάνημα αλλά και τον χρήστη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη
  • Στιβαρό και ανθεκτικό: Το νέο βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη της Kärcher έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαριά χρήση.
Έλεγχος ταχύτητας
  • Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και εξοικονομείται ενέργεια.
Δυνατότητα μεταφοράς
Ανεξαρτησία
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση λειτουργίας (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - 35
Παροχή (l/h) 500 - 1300
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 60
Καύσιμο Βενζίνη
Κατασκευαστής κινητήρα Honda
Τύπος κινητήρα GX 690
Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW) 16
Τύπος αντλίας Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 122
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 150
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 930 x 800 x 920

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
  • Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
  • Στενό ακροφύσιο ψεκασμού

Εξοπλισμός

  • Ηλεκτροκίνηση
  • Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
  • Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
  • Βαλβίδα ασφαλείας
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας
Videos
Εξαρτήματα