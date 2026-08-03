Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Classic
Το μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Classic ξεχωρίζει χάρη στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του: πίεση λειτουργίας 1.000 bar, παροχή νερού 900 λίτρα/ώρα και πιστόλι σκανδάλης με bypass. Αφαιρεί ακόμα και τους εξαιρετικά επίμονους ρύπους.
Ιδανικό για γενική χρήση στον κατασκευαστικό τομέα και για άλλες επαγγελματικές εφαρμογές: το ευέλικτο μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Classic της Kärcher από τη σειρά συμπαγών συσκευών υπερ-υψηλής πίεσης (UHP) compact. Στην «καρδιά» του μηχανήματος βρίσκεται μια εξαιρετικά ισχυρή αντλία υψηλής πίεσης για βιομηχανικές εφαρμογές της εταιρείας WOMA με υψηλό ογκομετρικό βαθμό απόδοσης. Εξοπλισμένο με πιστόλι σκανδάλης με bypass, το μηχάνημα HD 9/100-4 προσφέρει πίεση λειτουργίας 1.000 bar και ρυθμό ροής νερού 900 λίτρα/ώρα, επιτυγχάνοντας την αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων ρύπων γρήγορα και αξιόπιστα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή αντλία υψηλής πίεσης για χρήση στον βιομηχανικό τομέαΕμβολέας από καρβίδιο για μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης λειτουργίας. Σχεδίαση που διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, για εύκολη αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί φθορά, όπως βαλβίδες, στεγανοποιητικά και εμβολείς. Σχεδιασμός με κεντρική βαλβίδα για υψηλή ογκομετρική απόδοση.
Εύχρηστο πιστόλι με σκανδάλη της εταιρείας WOMAΕργονομική λαβή και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολο χειρισμό. Μειωμένη δύναμη συγκράτησης σκανδάλης για ξεκούραστη εργασία.
Ανθεκτικά και στιβαράΧαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Αποτρέπει τυχόν ξαφνικές δονήσεις για τον χρήστη καθώς η πίεση αυξάνεται αργά όταν πατήσει το πιστόλι με σκανδάλη.
Κορυφαία κινητικότητα
- Οι μεγάλοι τροχοί και το βέλτιστο κέντρο βάρους εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό κινητικότητας για το μηχάνημα παρά το μέγεθός του.
- Ένα πρακτικό άγκιστρο ανύψωσης επιτρέπει την απλή μεταφορά και σε ανώμαλο έδαφος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|1000 / 100
|Παροχή (l/h)
|980
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|45
|Καύσιμο
|Ηλεκτροκίνητο
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|35
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|380 - 415
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τύπος αντλίας
|Στροφαλοφόρος άξονας
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|378
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|392
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|395,5
|Διαστάσεις (L × W × H) ( )
|1395 x 789 x 1088
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Πιστόλι υπερυψηλής πίεσης με σκανδάλη (ταχεία εκκένωση, Dump Gun)
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 750 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
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Πεδία εφαρμογής
- Κατασκευαστική βιομηχανία
- Βιομηχανία
- Μεταφορές