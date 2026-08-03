Ιδανικό για γενική χρήση στον κατασκευαστικό τομέα και για άλλες επαγγελματικές εφαρμογές: το ευέλικτο μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Classic της Kärcher από τη σειρά συμπαγών συσκευών υπερ-υψηλής πίεσης (UHP) compact. Στην «καρδιά» του μηχανήματος βρίσκεται μια εξαιρετικά ισχυρή αντλία υψηλής πίεσης για βιομηχανικές εφαρμογές της εταιρείας WOMA με υψηλό ογκομετρικό βαθμό απόδοσης. Εξοπλισμένο με πιστόλι σκανδάλης με bypass, το μηχάνημα HD 9/100-4 προσφέρει πίεση λειτουργίας 1.000 bar και ρυθμό ροής νερού 900 λίτρα/ώρα, επιτυγχάνοντας την αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων ρύπων γρήγορα και αξιόπιστα.