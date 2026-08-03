Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100 CageAdv (DryShut) *EU
Αφαίρεση ακόμα και των εξαιρετικά επίμονων ρύπων με το ευέλικτο μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Adv με πιστόλι σκανδάλης υπερυψηλής πίεσης (UHP), πίεση λειτουργίας 1.000 bar και χαμηλή κατανάλωση νερού 900 λίτρων/ώρα.
Εξοπλισμένη με ένα εύχρηστο πιστόλι με σκανδάλη UHP, η μηχανή καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Adv της Kärcher της κατηγορίας συσκευών UHP compact είναι εντυπωσιακά αποτελεσματική ακόμα και κατά των πιο επίμονων ρύπων, όπως αυτοί που απαντώνται στον κατασκευαστικό τομέα ή σε άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Στην «καρδιά» του βρίσκεται μια εξαιρετικά ισχυρή αντλία υψηλής πίεσης για βιομηχανικές εφαρμογές της εταιρείας WOMA με υψηλό ογκομετρικό βαθμό απόδοσης. Εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού προσφέροντας πίεση λειτουργίας 1.000 bar και καταναλώνοντας μόλις 900 l νερού ανά ώρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή αντλία υψηλής πίεσης για χρήση στον βιομηχανικό τομέαΕμβολέας από καρβίδιο για μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης λειτουργίας. Σχεδίαση που διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, για εύκολη αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί φθορά, όπως βαλβίδες, στεγανοποιητικά και εμβολείς. Σχεδιασμός με κεντρική βαλβίδα για υψηλή ογκομετρική απόδοση.
Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσηςΕργονομική λαβή και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολο χειρισμό. Μειωμένη δύναμη συγκράτησης σκανδάλης για ξεκούραστη εργασία.
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσηςΗ βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης μειώνει την πίεση στον εύκαμπτο σωλήνα και έτσι, παραμένει εύκαμπτη όταν κλείσει το πιστόλι με σκανδάλη. Αποτρέπει τυχόν ξαφνικές δονήσεις για τον χρήστη καθώς η πίεση αυξάνεται αργά όταν πατήσει το πιστόλι με σκανδάλη.
Κορυφαία κινητικότητα
- Οι μεγάλοι τροχοί και το βέλτιστο κέντρο βάρους εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό κινητικότητας για το μηχάνημα παρά το μέγεθός του.
- Ένα πρακτικό άγκιστρο ανύψωσης επιτρέπει την απλή μεταφορά και σε ανώμαλο έδαφος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|1000 / 100
|Παροχή (l/h)
|978
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|45
|Καύσιμο
|Ηλεκτροκίνητο
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|35
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|380 - 415
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τύπος αντλίας
|Στροφαλοφόρος άξονας
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|385
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|376,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|380
|Διαστάσεις (L × W × H) ( )
|1385 x 790 x 1090
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Πιστόλι υπερυψηλής πίεσης με σκανδάλη (αποκοπή ροής, Dry Shut)
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 750 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας