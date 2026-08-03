Εξοπλισμένη με ένα εύχρηστο πιστόλι με σκανδάλη UHP, η μηχανή καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/100-4 Cage Adv της Kärcher της κατηγορίας συσκευών UHP compact είναι εντυπωσιακά αποτελεσματική ακόμα και κατά των πιο επίμονων ρύπων, όπως αυτοί που απαντώνται στον κατασκευαστικό τομέα ή σε άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Στην «καρδιά» του βρίσκεται μια εξαιρετικά ισχυρή αντλία υψηλής πίεσης για βιομηχανικές εφαρμογές της εταιρείας WOMA με υψηλό ογκομετρικό βαθμό απόδοσης. Εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού προσφέροντας πίεση λειτουργίας 1.000 bar και καταναλώνοντας μόλις 900 l νερού ανά ώρα.