Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/50 Pe
Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 500 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.
Βολικό και εύχρηστο: Το στήριγμα για την κάνη και ο ενσωματωμένος γάντζος του λάστιχου εξασφαλίζουν ότι το αξεσουάρ είναι έτοιμο για χρήση πάνω στο μηχάνημα. Το χρονόμετρο δείχνει πάντα την ώρα λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Αξεσουάρ και εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολη μετακίνηση: Ο σχεδιασμός που μοιάζει με καρότσι κάνει εύκολη τη μεταφορά του εύκολη ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Οι αντλίες στροφαλοφόρου της Kärcher εξασφαλίζουν βέλτιστη πίεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη
- Στιβαρό και ανθεκτικό: Το νέο βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη της Kärcher έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαριά χρήση.
Έλεγχος ταχύτητας
- Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και εξοικονομείται ενέργεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Παροχή (l/h)
|500 - 900
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Καύσιμο
|Βενζίνη
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Honda
|Τύπος κινητήρα
|GX 690
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|16
|Τύπος αντλίας
|Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|122
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|150
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Ηλεκτροκίνηση
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας