Βολικό και εύχρηστο: Το στήριγμα για την κάνη και ο ενσωματωμένος γάντζος του λάστιχου εξασφαλίζουν ότι το αξεσουάρ είναι έτοιμο για χρήση πάνω στο μηχάνημα. Το χρονόμετρο δείχνει πάντα την ώρα λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Αξεσουάρ και εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολη μετακίνηση: Ο σχεδιασμός που μοιάζει με καρότσι κάνει εύκολη τη μεταφορά του εύκολη ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Οι αντλίες στροφαλοφόρου της Kärcher εξασφαλίζουν βέλτιστη πίεση.