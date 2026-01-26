Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 9/50 Pe

Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 500 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.

Βολικό και εύχρηστο: Το στήριγμα για την κάνη και ο ενσωματωμένος γάντζος του λάστιχου εξασφαλίζουν ότι το αξεσουάρ είναι έτοιμο για χρήση πάνω στο μηχάνημα. Το χρονόμετρο δείχνει πάντα την ώρα λειτουργίας της αντλίας. Ασφαλής αποθήκευση: Αξεσουάρ και εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο κουτί. Εύκολη μετακίνηση: Ο σχεδιασμός που μοιάζει με καρότσι κάνει εύκολη τη μεταφορά του εύκολη ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Οι αντλίες στροφαλοφόρου της Kärcher εξασφαλίζουν βέλτιστη πίεση.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη
  • Στιβαρό και ανθεκτικό: Το νέο βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη της Kärcher έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαριά χρήση.
Έλεγχος ταχύτητας
  • Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και εξοικονομείται ενέργεια.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση λειτουργίας (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Παροχή (l/h) 500 - 900
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 60
Καύσιμο Βενζίνη
Κατασκευαστής κινητήρα Honda
Τύπος κινητήρα GX 690
Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW) 16
Τύπος αντλίας Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 122
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 150
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 930 x 800 x 920

Πεδίο προμήθειας

  • Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
  • Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
  • Στενό ακροφύσιο ψεκασμού

Εξοπλισμός

  • Ηλεκτροκίνηση
  • Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
  • Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
  • Βαλβίδα ασφαλείας
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας
