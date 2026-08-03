CarpetPro ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ RM 763, 1l
Το αποτελεσματικό Carpet Pro ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ RM 763 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτινων επιφανειών.
Μειώνει τον χρόνο ξεπλύματος και αφαιρεί ρύπο και τα τασιενεργά από προηγούμενες χρήσεις, ουδετεροποιεί τις ίνες και αναζωογονεί το χρώμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|12
|pH
|3,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|75 x 75 x 270
Προϊόν
- Μειώνει στο μισό τον χρόνο ξεβγάλματος.
- Λιγότερος χρόνος στέγνωσης
- Επιφάνειες στεγνώνουν ξανά γρήγορα
- Αναζωογονεί τα χρώματα και τις ίνες
- Οι ευαίσθητες σε αλκαλικά ίνες όπως μαλλί εξουδετερώνονται
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Ηπια καθαριστική δράση
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες με πλακάκια