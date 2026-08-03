CarpetPro Protector RM 762, 5l

CarpetPro Protector RM 762 για χαλιά και υφασμάτινες επιφάνειες. Αποτελεσματική μακρόχρονη προστασία από υγρούς και ξηρούς ρύπους. Σφραγίζει τις ίνες και τις καθιστά ανθεκτικές.