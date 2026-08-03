CarpetPro Protector RM 762, 5l
CarpetPro Protector RM 762 για χαλιά και υφασμάτινες επιφάνειες. Αποτελεσματική μακρόχρονη προστασία από υγρούς και ξηρούς ρύπους. Σφραγίζει τις ίνες και τις καθιστά ανθεκτικές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|2
|pH
|5
|Βάρος (kg)
|5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Προϊόν
- Άκρως αποτελεσματική προστασία για όλες τις υφασμάτινες επιφάνειες
- Χωρίς να κολλούν οι ίνες
- Οι ξηροί ρύποι βρίσκονται ελεύθερα στο υλικό του μεταφορέα και μπορούν εύκολα να αναρροφηθούν
- Υγροί ρύποι στάζουν από τις ίνες
- Καθυστερεί μετέπειτα ακαθαρσίες
- Τα διαστήματα υγρού καθαρισμού μπορούν να παραταθούν
- Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
- Χωρίς φωσφορικά
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Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Επιφάνειες με πλακάκια