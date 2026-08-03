SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 0.5l
Έτοιμο για χρήση καθαριστικό τζαμιών - επίσης κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις. Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Έως 40 εφαρμογές ανά κεφαλή ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|0,5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|12
|pH
|7
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|65 x 65 x 223
Προϊόν
- Έτοιμο για χρήση καθαριστικό γυαλιού
- Αφαιρεί δαχτυλιές, σκόνη, ακαθαρσίες και γράσο.
- Ισχυρή καθαριστική δράση σε γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες
- Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
- Ελαφρύ, εργονομικό μπουκάλι σπρέι 500ml με επαγγελματικό ψεκαστήρα και ακροφύσσιο ψεκασμού.
- Επαναχρησιμοποιούμενος επαγγελαμτικός ψεκαστήρας για λιγότερα απόβλητα
- Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
- Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τζαμιών