Η σκούπα ρομπότ KIRA CV 50 απαλλάσσει τις ομάδες καθαρισμού από την πίεση, αναλαμβάνοντας το χρονοβόρο σκούπισμα και αφήνοντας τους εργαζομένους να ασχοληθούν με πιο σύνθετα καθήκοντα.

Η αυτόνομη ρομποτική σκούπα KIRA CV 50 είναι η ιδανική λύση για να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να μειώσετε το φόρτο εργασίας των ομάδων καθαρισμού. Αναλαμβάνει το χρονοβόρο και μονότονο έργο του σκουπίσματος, επιτρέποντας στους εξειδικευμένους εργαζόμενους να ασχοληθούν με πιο σύνθετες εργασίες καθαρισμού. Το μηχάνημα χαρτογραφεί αυτόνομα την περιοχή που πρέπει να καθαριστεί και υπολογίζει τη βέλτιστη και πιο αποδοτική διαδρομή καθαρισμού. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, τις ισχυρές μπαταρίες της πλατφόρμας Kärcher Battery Power+ 36 V (που παραγγέλλονται ξεχωριστά) και την εργονομική ευελιξία του, η ρομποτική σκούπα με πλάτος εργασίας 350 χιλιοστών είναι ο ιδανικός βοηθός για το σκούπισμα χαλιών και σκληρών δαπέδων – συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων σημείων κάτω από τραπέζια, σε γωνίες και πάντα κοντά στους τοίχους. Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων και την ακριβή ανίχνευση LiDAR, η πλοήγησή της είναι τόσο αξιόπιστη που είναι πιστοποιημένη κατά IEC 63327 και εγκεκριμένη για χρήση σε δημόσιους χώρους. Η σχετική εφαρμογή KIRA Robots και η ενσωματωμένη οθόνη καθιστούν τη λειτουργία εξαιρετικά απλή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
KIRA CV 50: Συμπαγής σχεδιασμός με πολύ χαμηλή απόσταση από το έδαφος
KIRA CV 50: Εφαρμογή KIRA Ρομπότ
KIRA CV 50: Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+
Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
Μέγιστη αυτόνομη απόδοση
Εργονομικό και εύκολο στη μεταφορά
Ανθεκτική και αξιόπιστη πλοήγηση
Πιστοποιημένο για την ασφάλεια
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τάση (V) 36
Αναρρόφηση (kPa) 19,3
Ποσότητα αέρα (l/s) 16
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 57
Θεωρητική απόδοση περιοχής, αυτόνομη. (m²/h) 525
Επιδόσεις περιοχής (m²/h) 525
Χρόνος λειτουργίας σε κανονική χρήση (δύο μπαταρίες). (min) 140
Χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία ECO! (δύο μπαταρίες). (min) 210
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm) 350
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 230
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 6
Χωρητικότητα κάδου (l) 4,5
Ταχύτητα, αυτόνομη (km/h) 1,5
Πλάτος διέλευσης. (mm) 650
Ύψος εκκαθάρισης. (mm) 320
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 2
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min/h) 58 / 81
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 15,4
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 15,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 25,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 578 x 578 x 300

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται
  • Πλευρικές βούρτσες: 4 Τεμάχιο(α)
  • Ποσότητα κυλινδρικής βούρτσας: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σημάνσεις εκκίνησης.
  • Φίλτρο EPA

Εξοπλισμός

  • Αυτόνομος καθαρισμός
  • Εύκολη και διαισθητική εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων.
  • Ανίχνευση εμποδίου και σύγκρουσης
  • Αισθητήρες υψηλής απόδοσης.
  • Αυτόνομη εκτροπή κατά την επαφή με εμπόδια
  • Πιστοποιημένο για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους.
  • Δημιουργία αναφορών καθαρισμού
  • Ειδοποιήσεις σε κινητές συσκευές.
  • Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
  • λειτουργία μέσω εφαρμογής
KIRA CV 50
Πεδία εφαρμογής
  • Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα
  • Ιδανικό για μεγάλους ανοιχτούς χώρους, όπως διάδρομους, αίθουσες εισόδου ή αίθουσες συνεδριάσεων.
  • Κατάλληλο για χρήση σε δημόσιους χώρους.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιορισμένους χώρους όσο και σε ανοιχτούς χώρους.
Εξαρτήματα
