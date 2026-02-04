Η αυτόνομη ρομποτική σκούπα KIRA CV 50 είναι η ιδανική λύση για να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να μειώσετε το φόρτο εργασίας των ομάδων καθαρισμού. Αναλαμβάνει το χρονοβόρο και μονότονο έργο του σκουπίσματος, επιτρέποντας στους εξειδικευμένους εργαζόμενους να ασχοληθούν με πιο σύνθετες εργασίες καθαρισμού. Το μηχάνημα χαρτογραφεί αυτόνομα την περιοχή που πρέπει να καθαριστεί και υπολογίζει τη βέλτιστη και πιο αποδοτική διαδρομή καθαρισμού. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, τις ισχυρές μπαταρίες της πλατφόρμας Kärcher Battery Power+ 36 V (που παραγγέλλονται ξεχωριστά) και την εργονομική ευελιξία του, η ρομποτική σκούπα με πλάτος εργασίας 350 χιλιοστών είναι ο ιδανικός βοηθός για το σκούπισμα χαλιών και σκληρών δαπέδων – συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων σημείων κάτω από τραπέζια, σε γωνίες και πάντα κοντά στους τοίχους. Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων και την ακριβή ανίχνευση LiDAR, η πλοήγησή της είναι τόσο αξιόπιστη που είναι πιστοποιημένη κατά IEC 63327 και εγκεκριμένη για χρήση σε δημόσιους χώρους. Η σχετική εφαρμογή KIRA Robots και η ενσωματωμένη οθόνη καθιστούν τη λειτουργία εξαιρετικά απλή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.