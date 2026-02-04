KIRA CV 50
Η σκούπα ρομπότ KIRA CV 50 απαλλάσσει τις ομάδες καθαρισμού από την πίεση, αναλαμβάνοντας το χρονοβόρο σκούπισμα και αφήνοντας τους εργαζομένους να ασχοληθούν με πιο σύνθετα καθήκοντα.
Η αυτόνομη ρομποτική σκούπα KIRA CV 50 είναι η ιδανική λύση για να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να μειώσετε το φόρτο εργασίας των ομάδων καθαρισμού. Αναλαμβάνει το χρονοβόρο και μονότονο έργο του σκουπίσματος, επιτρέποντας στους εξειδικευμένους εργαζόμενους να ασχοληθούν με πιο σύνθετες εργασίες καθαρισμού. Το μηχάνημα χαρτογραφεί αυτόνομα την περιοχή που πρέπει να καθαριστεί και υπολογίζει τη βέλτιστη και πιο αποδοτική διαδρομή καθαρισμού. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, τις ισχυρές μπαταρίες της πλατφόρμας Kärcher Battery Power+ 36 V (που παραγγέλλονται ξεχωριστά) και την εργονομική ευελιξία του, η ρομποτική σκούπα με πλάτος εργασίας 350 χιλιοστών είναι ο ιδανικός βοηθός για το σκούπισμα χαλιών και σκληρών δαπέδων – συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων σημείων κάτω από τραπέζια, σε γωνίες και πάντα κοντά στους τοίχους. Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων και την ακριβή ανίχνευση LiDAR, η πλοήγησή της είναι τόσο αξιόπιστη που είναι πιστοποιημένη κατά IEC 63327 και εγκεκριμένη για χρήση σε δημόσιους χώρους. Η σχετική εφαρμογή KIRA Robots και η ενσωματωμένη οθόνη καθιστούν τη λειτουργία εξαιρετικά απλή, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής σχεδιασμός με πολύ χαμηλή απόσταση από το έδαφος
Εφαρμογή KIRA Ρομπότ
Πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power+
Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
Μέγιστη αυτόνομη απόδοση
Εργονομικό και εύκολο στη μεταφορά
Ανθεκτική και αξιόπιστη πλοήγηση
Πιστοποιημένο για την ασφάλεια
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Τάση (V)
|36
|Αναρρόφηση (kPa)
|19,3
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|16
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|57
|Θεωρητική απόδοση περιοχής, αυτόνομη. (m²/h)
|525
|Επιδόσεις περιοχής (m²/h)
|525
|Χρόνος λειτουργίας σε κανονική χρήση (δύο μπαταρίες). (min)
|140
|Χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία ECO! (δύο μπαταρίες). (min)
|210
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|350
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|230
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|6
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|4,5
|Ταχύτητα, αυτόνομη (km/h)
|1,5
|Πλάτος διέλευσης. (mm)
|650
|Ύψος εκκαθάρισης. (mm)
|320
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min/h)
|58 / 81
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|15,4
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|15,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|25,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|578 x 578 x 300
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται
- Πλευρικές βούρτσες: 4 Τεμάχιο(α)
- Ποσότητα κυλινδρικής βούρτσας: 1 Τεμάχιο(α)
- Σημάνσεις εκκίνησης.
- Φίλτρο EPA
Εξοπλισμός
- Αυτόνομος καθαρισμός
- Εύκολη και διαισθητική εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων.
- Ανίχνευση εμποδίου και σύγκρουσης
- Αισθητήρες υψηλής απόδοσης.
- Αυτόνομη εκτροπή κατά την επαφή με εμπόδια
- Πιστοποιημένο για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους.
- Δημιουργία αναφορών καθαρισμού
- Ειδοποιήσεις σε κινητές συσκευές.
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- λειτουργία μέσω εφαρμογής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον καθαρισμό κτιρίων και στον ξενοδοχειακό τομέα
- Ιδανικό για μεγάλους ανοιχτούς χώρους, όπως διάδρομους, αίθουσες εισόδου ή αίθουσες συνεδριάσεων.
- Κατάλληλο για χρήση σε δημόσιους χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιορισμένους χώρους όσο και σε ανοιχτούς χώρους.