Αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες έχουν πλέον έναν σύμμαχο στο πλευρό τους, την ηλεκτρική σκούπα αρτοποιΐας NT 40/1 Tact Bs. Είτε πρόκειται για δάπεδα, μηχανήματα ή άλλες συσκευές, ακόμη και για τον φούρνο, με τη χρήση των εξαρτημάτων του προαιρετικού εξοπλισμού: Η σκούπα αναρρόφησης αντιμετωπίζει με ευκολία όλες τις προκλήσεις που την περιμένουν σε ένα αρτοποιείο. Με τα ανθεκτικά μεταλλικά μάνδαλά της, η μηχανή έχει πιστοποιηθεί ως αντιεκρηκτική και, επομένως, είναι ιδανική για την αναρρόφηση δυνητικά επικίνδυνων σκονών αλευριού. Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου Tact δεν προσφέρει μόνο διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης, αλλά και επιτρέπει την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης. Για τον σκοπό αυτόν, η σκούπα αναρρόφησης είναι εξαιρετικά απλή στη λειτουργία με τη χρήση του περιστροφικού διακόπτη στη μέση, ενώ παράλληλα αντέχει πιο σκληρές εφαρμογές με το στιβαρό δοχείο και είναι πολύ εύκολη στη μεταφορά χάρη στην πρότυπη εργονομική λαβή ώθησης.