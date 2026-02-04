Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 40/1 Tact Bs
Η σκούπα αναρρόφησης για αρτοποιεία NT 40/1 Tact Bs αναπτύχθηκε για τις ειδικές απαιτήσεις των αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής.ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.
Αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες έχουν πλέον έναν σύμμαχο στο πλευρό τους, την ηλεκτρική σκούπα αρτοποιΐας NT 40/1 Tact Bs. Είτε πρόκειται για δάπεδα, μηχανήματα ή άλλες συσκευές, ακόμη και για τον φούρνο, με τη χρήση των εξαρτημάτων του προαιρετικού εξοπλισμού: Η σκούπα αναρρόφησης αντιμετωπίζει με ευκολία όλες τις προκλήσεις που την περιμένουν σε ένα αρτοποιείο. Με τα ανθεκτικά μεταλλικά μάνδαλά της, η μηχανή έχει πιστοποιηθεί ως αντιεκρηκτική και, επομένως, είναι ιδανική για την αναρρόφηση δυνητικά επικίνδυνων σκονών αλευριού. Το αυτόματο καθάρισμα φίλτρου Tact δεν προσφέρει μόνο διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης, αλλά και επιτρέπει την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης. Για τον σκοπό αυτόν, η σκούπα αναρρόφησης είναι εξαιρετικά απλή στη λειτουργία με τη χρήση του περιστροφικού διακόπτη στη μέση, ενώ παράλληλα αντέχει πιο σκληρές εφαρμογές με το στιβαρό δοχείο και είναι πολύ εύκολη στη μεταφορά χάρη στην πρότυπη εργονομική λαβή ώθησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ιδανικό για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία
Ειδικά μάνταλα κλειδαριά από μέταλλο
Πτυχωτό επίπεδο φίλτρο PES, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
Πρακτική αποθήκευση ειδικών εξαρτημάτων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 40
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|16,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|19,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο σχισμών
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Λαβή ώθησης
Εξοπλισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: II
- Τροχίσκος με φρένο
- Αντιστατική προετοιμασία
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό φούρνων, δαπέδων, μηχανημάτων και συσκευών αρτοποιείων.