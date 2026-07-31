Panno in microfibra per interni, per flacone spray WV
Ideale per rimuovere in modo ottimale lo sporco dalle superfici in vetro e lisce. Utilizzabile con il flacone spray presente in dotazione con gli aspiragocce WV.
Panno in microfibra con pratico attacco a strappo. Ideale per rimuovere in modo ottimale lo sporco dalle superfici interne in vetro e lisce. Utilizzabile con il flacone spray presente in dotazione con gli aspiragocce WV.
Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra per interni
- Finestre pulite senza aloni
Con chiusra in velcro
- Grazie alla chiusura in velcro, il panno in microfibra risulta facile da applicare e togliere dal porta panno sul flacone
Adatto per il Set flacone spray Premium Extra (2.633-129.0)
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Composizione della fibra tessile
|85% poliestere; 15% poliammide
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|70 x 275 x 30
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Piastrelle
- Specchi