Panno in microfibra per interni, per flacone spray WV

Ideale per rimuovere in modo ottimale lo sporco dalle superfici in vetro e lisce. Utilizzabile con il flacone spray presente in dotazione con gli aspiragocce WV.

Panno in microfibra con pratico attacco a strappo. Ideale per rimuovere in modo ottimale lo sporco dalle superfici interne in vetro e lisce. Utilizzabile con il flacone spray presente in dotazione con gli aspiragocce WV.

Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra per interni
  • Finestre pulite senza aloni
Con chiusra in velcro
  • Grazie alla chiusura in velcro, il panno in microfibra risulta facile da applicare e togliere dal porta panno sul flacone
Adatto per il Set flacone spray Premium Extra (2.633-129.0)
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Composizione della fibra tessile 85% poliestere; 15% poliammide
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 70 x 275 x 30
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Piastrelle
  • Specchi